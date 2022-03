Vous voilà en possession de votre précieux sésame. Elden Ring est entre vos mains, vous êtes prêt pour un long voyage dans l’Entre-Terre, vaincre dragons, trolls et autres sorciers putrides; profiter de l’imagination incroyable de George R.R. Martin, chevaucher dans des biomes tous plus travaillés les uns que les autres et faire la discussion à des personnages aussi mystérieux que charismatiques. Mais voilà, votre enthousiasme débordant a été tué dans l’œuf, une réalité vous a rattrapé : celle de From Software .

Si Elden Ring est votre première expérience venue du studio japonais, sachez une chose : ce dernier ne souhaite que votre mort. Son seul but est de vous faire plier à ses propres règles, son environnement est hostile et son gameplay des plus punitifs. Si vous avez déjà bien tâté Dark Souls , Bloodborne ou Demon’s Souls , alors vous saviez très bien dans quoi vous vous engagiez. Mais ce n’est pas le cas de tous les joueurs, dont la plupart n’ont sûrement pas attendu 15 minutes pour imprimer parfaitement l’écran de mort dans leurs esprits. Pour remédier à ça, on vous a concocté un petit guide de survie de base. Et on ne vous demande aucune rune en échange.

Le bouclier est votre meilleur ami

Lorsque l’on a été bercé par d’autres productions vidéoludiques, l’utilisation du bouclier n’est qu’accessoire. On ne va pas se le cacher, il n’y a qu’en incarnant Captain America qu’on y prête vraiment attention. Mais voilà, pour survivre sur Elden Ring , il faut impérativement changer cette mécanique de pensée. Selon votre classe de départ, vous disposez dans la plupart des cas d’un bouclier léger ou lourd. Le premier vous permet de parer des coups légers et de réduire les dégâts reçus en cas d’attaque lourde sur votre personne. Le second, lui, peut parer toutes sortes d’attaques à part les frappes colossales de boss. La patience doit être le maître-mot de vos affrontements, et garder votre bouclier bien levé votre premier réflexe. Même lorsque vous arpentez tranquillement les couloirs du moindre donjon. Histoire d’anticiper toute attaque surprise.

You Can't See Me, tutulutuuuuuuuu

En plus de vous assurer une bonne protection, la mécanique de contre-attaque offerte par les boucliers est incroyablement efficace. À vous d’en abuser, quitte à laisser constamment l’initiative à votre ennemi. Certes, ce n’est pas le gameplay le plus excitant. Mais cela vous permet au moins de survivre, d’avoir une meilleure connaissance des patterns de chaque ennemi, pour ensuite prendre la main et dicter les combats avec plus d’expérience. On ne le répètera jamais assez : ne négligez pas votre bouclier.

N’affrontez pas tous les ennemis

Une fois lâché dans l’Entre-terre, il est tentant de se frotter à tout ce qui bouge. L’envie d’en découdre est assez forte, mais là où Elden Ring se démarque de ses prédécesseurs, c’est dans la liberté qu’il vous offre. Au début de votre aventure et au cours de votre exploration, vous pouvez tomber sur toutes sortes de créatures qui souhaitent voir votre tête sur un piquet ou au fond de leurs estomacs. Bien souvent, vous ne ferez pas le poids. C’est comme ça, votre personnage n’est probablement pas encore assez puissant ou suffisamment bien équipé. Dans ce genre de cas, ne forcez pas. La majorité des boss d’Elden Ring sont optionnels. Vous n’êtes pas obligé de les vaincre pour faire avancer l’histoire. Contentez-vous de les contourner à l’aide de Torrent, votre monture, puis revenez leur faire la peau lorsque vous aurez bien amélioré votre personnage. Ceci est également valable pour vos passages dans les différents donjons. Vous n’avez aucune obligation de nettoyer chaque salle. Si vous êtes en mauvaise posture, vous pouvez tout simplement sprinter et éviter les ennemis jusqu’au boss, ou tout simplement revenir au point de grâce pour vous reposer, remplir vos fioles et dépenser vos runes. Ne forcez pas le combat si vous n’êtes pas parfaitement prêt. Vous ne feriez que perdre votre temps pour peu d’avancée.

Améliorer personnage et équipement régulièrement

Évidemment, on ne vous apprend rien en vous disant qu’il est impératif de monter de niveau. Aussi bien en ce qui concerne votre personnage que votre équipement. Ce qu’on veut vous dire ici, c’est de ne pas attendre et accumuler un maximum de runes avant de passer par la case site de grâce, marchand ou forge. Cette ressource est le nerf de la guerre dans Elden Ring, puisqu’elle sert aussi bien de points d’expérience que de monnaie. L’idée est donc de ne pas forcément économiser lors de vos premières heures de jeu. Dépensez vos runes dès que vous avez atteint le seuil nécessaire pour monter de niveau. Se balader avec un grand nombre de runes ne fera que vous mettre plus de pression sur les épaules, alors qu’une deuxième mort sans les avoir récupérées peut représenter une perte considérable. Dîtes-vous que, plus vite vous aurez amélioré votre personnage, plus vite vous aurez accès à de nouvelles armes et autres sorts. Ce qui, indirectement, peut vous permettre de moins connaître la mort face à des ennemis qui vous posent problème.

L’artisanat by From Software

Pour survivre et se sortir des situations les plus tendues, l’artisanat peut grandement vous aider. Viande de tortue en saumure pour récupérer votre endurance plus vite, Fruit du sorbier pour soigner Torrent : il est possible de vous confectionner de nombreux mets plus ou moins appétissants pour vous aider dans votre périple. Maintenant, peut-être que vous n’y avez pas vraiment fait attention depuis le début de votre partie.

Des recettes dignes d'un 5 étoiles

Pour rappel, la fabrication d’objet n’est disponible qu’après un petit achat. Celui du Nécessaire de fabrication , vendu 50 runes par Kalé au milieu de l’église d’Elleh, dans la zone d’arrivée dans Nécrolimbe. En plus du nécessaire, achetez également les livres de recettes qui coûtent un peu plus cher. C’est ainsi que vous pourrez crafter vos premiers objets, en attendant de trouver d’autres livres un peu plus loin dans l’histoire. Vos petites préparations maison peuvent vous sauver la vie de bien des façons, donc n’hésitez pas à faire le plein avant d’entrer dans un nouveau donjon ou de vous friter avec un boss.

Esprit, es-tu là ?

Certains adeptes de Dark Souls n’en sont pas fans, mais les esprits sont bien des éléments très intéressants d’Elden Ring. Ces derniers permettent de moduler la difficulté du jeu, en vous offrant une assistance bienvenue au combat. En fait, si vous ne les avez pas encore utilisés, il est possible d’invoquer des esprits durant vos affrontements. Des loups, des archers, des mages : il en existe de toutes sortes que vous pouvez trouver sous le nom de Cendre d’invocation d’esprits. Ils s’avèrent très pratiques car ils peuvent occuper l'attention de votre adversaire, vous permettant ainsi de le contourner pour lui infliger de gros dégâts, mais peuvent aussi causer des dommages par eux-mêmes.

Au cas où vous n’étiez pas encore au courant, vous pouvez utiliser des esprits très tôt dans l’histoire. Pour être précis : ces derniers sont disponibles dès que vous avez atteint le troisième site de grâce et récupéré Torrent, votre fidèle monture. Une fois le destrier spectral en votre possession, retournez à l’église d’Elleh de nuit, où se trouve le marchand Kalé. À votre arrivée, vous devriez apercevoir une brume assez épaisse et… Renna la Sorcière, tout de bleu vêtue. Elle vous remet alors la Cloche de mande-esprit, qui vous permet de procéder à des invocations, mais aussi les Cendres de loups solitaires. Vous voilà en capacité d’appeler de l’aide en cours de combat. Par contre, notez ces quelques petites infos utiles :

Vous ne pouvez invoquer qu’un esprit par affrontement.

L’invocation est possible que si une icône en forme de stèle est visible sur le côté gauche de votre écran.

L’invocation d’un esprit a un certain coût en PC, donc réfléchissez bien avant de passer à l’action.

Les esprits sont inutilisables en coopération ou face à un autre joueur.

Profitez de tout ce que Nécrolimbe vous offre

Pour finir notre bref tour d’horizon d’ Elden Ring , et vous permettre de survivre au mieux durant vos premières heures, voici trois petites astuces en vrac qui pourraient être fortes utiles :

Manier la magie : Certaines classes du jeu sont en capacité d'utiliser la magie dès le début de l’aventure, quand d’autres sont dans l’obligation de remplir certaines conditions. Dans les deux cas, il est très intéressant de venir à bout d’un petit donjon situé à l’extrême est de Nécrolimbe, dans le Relais en ruines (voir ci-dessous). Ces ruines sont “habitées” par des plantes qui ne vous veulent pas du bien, mais vous pouvez y emprunter les escaliers en les ignorant. Vient alors un boss, une Tête de citrouille démente, assez facile à éliminer. Une fois la citrouille vidée et prête pour Halloween, un nouveau site de grâce fait son apparition. Interagissez avec, puis ouvrez la porte pour faire la connaissance de Sellen, qui peut vous apprendre… la sorcellerie ! Evidemment, chaque sort coûte quelques runes, et vous devez disposer d’une note en Intelligence spécifique pour pouvoir les utiliser. À vous de faire votre choix, entre sorts à distance très pratiques pour prendre moins de risques ou les sorts d’envoûtement d’armes au corps à corps, pour augmenter un peu plus vos dégâts.

Un conseil : ne traversez pas par le marais…

Un talisman très utile : En plus de l’initiation à la magie, Nécrolimbe peut aussi vous offrir un talisman de choix : la Dague pourpre de l’assassin. Ce talisman est un véritable must-have au début de l’aventure. Son effet est le suivant : “les coups critiques restaurent des PV”. Avouez que c’est quand même vachement pratique, non ? Pour l’obtenir, entrez dans les Catacombes funestes, au nord-est de Nécrolimbe (voir ci-dessous). Frayez-vous un chemin jusqu’au boss, l’Assassin des Couteaux noirs, puis venez-en à bout pour obtenir votre précieuse récompense ainsi qu’une Mortefleur dont vous aurez besoin plus tard dans l’histoire. Une fois la dague en votre possession, c’est toute votre capacité de survie qui est accrue.

Les catacombes, ces lieux de relaxation…

Optimiser vos fioles : En termes de survie, vous allez vite vous apercevoir que les fioles de larmes pourpres sont généralement votre plus grande source de soin. Sachez que vous pouvez augmenter le nombre de ces dernières, tout simplement à l’aide de Graines dorées. Un objet assez particulier, notamment trouvable aux pieds des jeunes pousses d’arbre de vie, qu’il vous suffit d’utiliser sur un site de grâce. Lorsque vous y êtes, entrez dans le menu Fioles, puis appuyez sur “Ajouter une dose de fiole”. Ensuite, libre à vous d’en faire une fiole de soin ou de restauration de magie en les répartissant comme vous le souhaitez.

L’univers imaginé par From Software est vicieux et punit la moindre erreur, c’est un fait. D’où ces quelques petites astuces, qui, si elles sont suivies, pourraient vous permettre de considérablement baisser votre nombre de morts. Maintenant, à vous de tromper la faucheuse. Ou toute autre créature diabolique qui veut votre peau. Ce n’est pas ce qui manque.

