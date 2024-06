Voici comment vous préparer pour Elden Ring : Shadow of the Erdtree

Il n'est pas exagéré de dire que Elden Ring : Shadow of the Erdtree est probablement le DLC le plus attendu. Lorsque Elden Ring est sorti en février 2022, il a réalisé un véritable carton. La trilogie Dark Souls de FromSoftware avait déjà créé un nouveau genre de jeu, souvent imité mais jamais égalé, mais les souls-like ont atteint un nouveau sommet avec la sortie d'Elden Ring.

Transposer la formule des jeux Souls dans un monde ouvert a été un coup de génie qui a changé ces jeux très longs à la progression difficile comme Dark Souls, Bloodborne et Sekiro : Shadows Die Twice, pour en faire un titre en monde ouvert comme The Elder Scrolls V : Skyrim.

Torrent vous emmène en balade à travers les L'Entre-terre © FromSoftware, Inc.

Ajoutez à cela le nom de l'écrivain George R. R. Martin et, évidemment, Elden Ring a été un grand succès. Cela fait donc plus de deux ans que le monde entier attend avec impatience une extension. Maintenant que l'attente est presque terminée, il est temps pour nous de vous rappeler à quel point Elden Ring était bien et captivant. Nous avons donc dressé une liste de quelques éléments qui devraient vous aider à vous réjouir et à vous préparer pour replonger dans l'Entre-terre.

01 Tout ce que nous savons sur le DLC

Commençons par passer en revue tout ce que nous savons sur le DLC Shadow of the Erdtree. FromSoftware est connu pour ne pas laisser filtrer d'informations avant la sortie de ses jeux, mais diverses personnes et des médias, ainsi que des bandes-annonces officiellement publiées, ont réussi à nous fournir des informations qui nous donne un aperçu de ce à quoi vous devez vous attendre.

Shadow of the Erdtree sera le seul DLC d'Elden Ring

L'information la plus sûre que nous avons est qu'Elden Ring Shadow of the Erdtree sortira le vendredi 21 juin 2024. Bien que FromSoftware n'ait pas confirmé si une suite à Elden Ring était prévue, ils ont déclaré que Shadow of the Erdtree serait le seul DLC d'Elden Ring. Ils ont expliqué qu'un seul DLC permettait de mieux mettre en avant le jeu plutôt que de le fragmenter en plusieurs contenus additionnels.

Cependant, le directeur du jeu, Hidetaka Miyazaki, a déclaré que Shadow of the Erdtree était la "plus grande extension à ce jour en termes de volume de contenu". FromSoftware a pour tradition de faire en sorte que leurs DLC transforment leurs jeux plutôt que de n'y apporter que quelques modifications. Ils terminent souvent des intrigues importantes et approfondissent l'histoire de leurs œuvres par ce biais. Les joueurs profitent également des nouveaux combats de boss que ces DLC apportent, qui sont presque toujours parmi les meilleurs du jeu au global, ou, du moins, les plus difficiles. Le commentaire de Miyazaki nous met donc fortement l'eau à la bouche.

Ce DLC pourraient durer 30 à 40 heures

Pour nous donner une idée de la plus-value du DLC en termes de contenu, Miyazaki a laissé entendre que la zone jouable de Shadow of the Erdtree serait "plus grande que Nécrolimbe dans le jeu de base". Vous pouvez donc vous attendre à ce que le DLC dure entre 30 et 40 heures.

L'auteur de Game of Thrones, George R. R. Martin, a fourni à FromSoftware un mythe de base à partir duquel il a construit le monde et le lore d'Elden Ring. L'histoire et la construction du monde de Shadow of the Erdtree découlent toujours de l'œuvre originale de George R. R. Martin, mais il n'a cependant pas fourni de nouveaux éléments pour ce DLC.

Comment ce DLC s'intègre-t-il dans le lore et la narration d'Elden Ring ?

Nous avons récemment eu un trailer complet sur Shadow of the Erdtree, qui nous a éclairé sur la façon dont ce DLC s'inscrit dans le lore et la narration d'Elden Ring. En résumé, Shadow of the Erdtree raconte l'histoire de Miquella, le frère jumeau de Malenia, qui a subi la malédiction de rester éternellement jeune et de ne jamais devenir adulte. Le joueur suivra les traces de Miquella dans le Royaume des ombres dans ce DLC. L'histoire impliquera également la reine Marika ses actes passées dans le Royaume des Ombres et ce qui a poussé Miquella à la suivre.

Lassé de ne jamais devenir adulte, Miquella s'est couché dans un cocon dans son Arbre-Sacré, dans le but de vieillir en même temps que celui-ci, se liant à lui en l'arrosant de son sang. Il voulait que l'Arbre-Sacré devienne un Arbre-monde, mais avant qu'il ne puisse achever sa tâche, il tomba dans un profond sommeil. Le cocon de Miquella est visible dans Elden Ring après avoir vaincu Mohg, le Seigneur du Sang. Mohg a volé le cocon, y est entré et a tenté de communiquer avec Miquella à travers ses rêves.

Dans la bande annonce de gameplay, on voit le cocon avec le bras de Miquella qui pend. Avec tout cela, Miyazaki a déclaré ce qui suit : "Le cocon et le bras que vous avez vus au début de la bande-annonce... sont en fait le point d'entrée du Royaume des ombres où les joueurs pourront accéder à la zone du DLC".

Nouveaux combats de boss

Ainsi, pour accéder à la zone du DLC Shadow of the Erdtree, vous devez vaincre Radahn le Fléau des astres au Château du Lion rouge ainsi que Mohg le Seigneur du sang au palais de Mohgwyn.

Apparemment, nous pouvons nous attendre à ce qu'il y ait au moins 10 nouveaux boss à battre dans Shadow of the Erdtree. Il y aura également huit nouvelles catégories d'armes ajoutées au jeu, ainsi que de nouvelles armes, des équipements et compétences.

Miyazaki a laissé entendre que le contenu de Shadow of the Erdtree peut être considéré comme étant d'un niveau de difficulté proche de ce que vous propose la fin du jeu originale.

La conception des niveaux de Shadow of the Erdtree sera plus homogène entre les zones

Il semblerait que le niveau de design de Shadow of the Erdtree soit plus cohérent entre les zones, sans changements spectaculaires entre les zones ouvertes et les donjons isolés. Miyazaki a déclaré : "Nous voulions aller plus en profondeur et apporter un design de niveau plus dense et plus riche, qui rassemble ces types d'agencement de manière un peu plus transparente. Il y aura bien sûr de grandes zones ouvertes et des donjons traditionnels, mais nous avons également expérimenté quelque chose d'un peu plus intermédiaire entre les deux afin d'apporter une expérience de jeu plus diversifiée".

La zone de Shadow of the Erdtree dispose d'une nouvelle mécanique de niveaux qui ne s'applique qu'à elle. Les joueurs pourront collecter des fragments et, une fois qu'ils en auront suffisamment, une nouvelle option apparaîtra lorsqu'ils se reposeront sur un site de grâce. Cette option augmentera les dégâts que vous infligez et réduira ceux que vous infligent les ennemis et les boss. Mais cela ne s'applique qu'au Royaume des ombres. Si vous retournez sur la carte principale du jeu ce buff disparaitra.

Davantage de marais empoisonnés

Les cendres d'esprits présentent une nouvelle mécanique introduite dans l'extension Shadow of the Erdtree. Cette mécanique permet aux cendres d'esprit et aux invocations d'être boostées au-delà de +10, ce qui leur permet de continuer à évoluer avec vous dans le DLC, mais aussi d'augmenter la résistance et la santé de Torrent, votre destrier spectral. Encore une fois, cette mécanique ne s'applique qu'au Royaume des ombres et pas à l'Entre-terre.

Enfin, on peut s'attendre à plus de marais empoisonnés, un classique de FromSoftware. Apparemment, Miyazaki aime créer des marais empoisonnés parce que ça lui offre une source d'introspection. Courir autour d'un marais en panique à cause d'une jauge de poison qui se remplit petit à petit, et la peur qu'un démon puisse jaillir à tout moment peut amener n'importe qui à examiner son propre état mental et émotionnel. Chaque personne réagit différemment.

02 Se préparer pour Shadow of The Erdtree

Voilà donc ce que nous pouvons attendre de Shadow of the Erdtree. Nous sommes impatients de le découvrir, mais comment se préparer ? Cela fait plus de deux ans qu'il est en préparation, alors il se peut que vous soyez un peu rouillé. Voici quelques conseils pour vous préparer à ce DLC :

Rattraper votre retard sur le lore

Il est toujours bon de savoir le où, pourquoi et quoi de quelque chose, alors pourquoi ne pas réviser un peu le lore d'Elden Ring avant de vous aventurer à nouveau dans le jeu ? FromSoftware a d'ailleurs publié un guide stratégique officiel, divisé en deux volumes de 500 pages chacun, si vous voulez vraiment creuser.

Mais comme nous ne disposons pas de 1000 pages de temps et d'espace pour vous raconter tout le lore, voici un résumé très basique pour vous rafraîchir la mémoire :

Le monde d'Elden Ring s'appelle l'Entre-terre. Il s'agit d'un continent géant et mystique entouré d'eau, gouverné par des demi-dieux et béni par un dieu connu sous le nom de Grande Volonté, doté d'un pouvoir appelé Elden Ring. L'Elden Ring réside dans l'Arbre-Monde, que vous vous rappelez peut-être avoir vu dans le jeu en regardant au loin.

L'Elden Ring dicte les règles de la réalité de l'Entre-terre et la reine Marika, la souveraine divine, en retire volontairement la rune de la Mort, qui donne la vie éternelle à tout le monde.

Marika et son mari Godfrey, le premier Seigneur d'Elden, conquièrent ensuite l'Entre-terre. Ils ont trois enfants, qui sont les premiers descendants de demi-dieux et qui constituent le début de la "lignée d'or". Marika bannit Godfroy et son peuple, ce qui leur fait perdre leur titre et crée les premiers Sans-éclats. Marika prend ensuite Radagon, un mystérieux guerrier roux, comme nouvel époux et nouveau Seigneur d'Elden, et a également eu des enfants demi-dieux avec lui.

Godrick le greffé - l'un des premiers boss © FromSoftware, Inc.

L'Elden Ring est ensuite dispersé en de multiples Runes Majeures après un événement appelé la Nuit des Couteaux Noirs et une terrible guerre appelée l'Eclatement. Cela altère la réalité et compromet encore plus la vision du monde de la Grande Volonté. Elle décide qu'elle en a assez et abandonne les demi-dieux. Marika disparaît également sans avertissement ni indice sur l'endroit où elle s'est rendue et on ne l'a plus revue depuis.

Ainsi, au début d'Elden Ring, de nombreux factions et enfants demi-dieux de Marika sont enfermés dans une impasse de plusieurs siècles à travers l'Entre-terre. Ces demi-dieux possèdent des Runes Majeures récupérées sur l'Elden Ring endommagé, mais aucun n'a acquis suffisamment de pouvoir pour remplacer Marika (ce que seuls certains demi-dieux puissants connus sous le nom d'Empyréens peuvent faire) ou devenir le prochain Seigneur d'Elden (ce que n'importe qui peut être).

Bien que la Grande Volonté ait abandonné les enfants demi-dieux de Marika, cela continue d'influencer le monde grâce à des entités connues sous le nom de Deux Doigts qui agissent en tant qu'agents. Leur travail consiste à aider ceux qui pourraient venir en aide à la Grande Volonté, comme les Sans-éclats et les autres Empyréens.

Alors, qui êtes-vous en tant que joueur dans tout cela ? Eh bien, tous ceux qui ont été exilés de l'Entre-terre avec Godfrey et qui ont perdu la grâce de l'Arbre-Monde sont connus sous le nom de "Sans-éclats". Pendant des siècles, ces Sans-éclats ont vécu comme des mortels dans d'autres régions lointaines, essentiellement des humains normaux.

Cependant, après l'Éclatement et l'abandon des demi-dieux par la Grande Volonté, l'orientation de la grâce de l'Arbre-Monde et de l'Elden Ring est revenu aux Sans-éclats. Ce nouveau pouvoir a guidé votre personnage vers l'Entre-terre pour sortir de l'impasse. La grâce signifie également que vous ne pouvez pas être tué de façon permanente, c'est pourquoi vous réapparaissez sur les sites de grâce.

Quelques jarres vivantes refroidies par un site de grâce © FromSoftware, Inc.

En tant que joueur, votre personnage tente donc de retrouver ces morceaux de l'Elden Ring appelés Grandes Runes, qui sont détenus par ces enfants demi-dieux de Marika, et d'en obtenir suffisamment pour devenir le Seigneur d'Elden. Votre tâche consiste à explorer le monde, à gagner en puissance et à combattre ou alors à vous allier à ceux que vous rencontrez en chemin pour instaurer un nouvel ordre. Vous rencontrerez de nombreux autres héros sans-éclats au cours de votre périple, en particulier au Bastion de la table ronde, un havre de paix pour les sans-éclats qui existe en dehors de l'Entre-terre.

C'est encore beaucoup pour un résumé, mais croyez-moi, on n'a fait qu'effleurer la surface de ce qui se passe dans ce jeu. Cependant, ne vous inquiétez pas trop si vous n'arrivez pas à tout comprendre. Les jeux FromStoftware ont une narration assez opaque. Certains trouvent ce manque de clarté exaspérant, mais voyez-le plutôt comme un jeu de piste. Vous pouvez jouer à ce jeu dans une sorte de stupeur narrative, en ayant juste assez d'une idée générale de pourquoi vous faites ce que vous faites pour avancer. Tout se résume à : vous devez obtenir les Grandes Runes et devenir le Seigneur d'Elden. Mais il est amusant de savoir qu'il existe un lore riche, profond et détaillé qui vous attend si vous avez envie de vous y plonger.

03 Joue à Elden Ring

Maintenant que vous vous êtes familiarisé avec l'histoire d'Elden Ring, il est temps de relancer le jeu et de reprendre vos marques. Si cela fait longtemps, il se peut que vous chargiez votre dernière sauvegarde et que vous vous retrouviez dans une zone de fin de jeu, entouré d'ennemis dont vous n'arrivez pas à vous souvenir de l'ensemble des mouvements. Inévitablement, vous finirez par vous faire écraser par ces mobs et vous finirez peut-être par jeter votre manette par frustration.

Nous vous conseillons de créer un tout nouveau personnage. Elden Ring vous permet d'avoir jusqu'à 10 emplacements de sauvegarde différents. Il vous suffit de sélectionner Nouvelle partie à l'écran d'accueil.

Commencer une nouvelle partie vous permettra de parcourir la zone de tuto du jeu, appelée la Grotte du savoir, ce qui peut être utile si vous avez vraiment besoin de recommencer à zéro pour vous réhabituer aux commandes et aux bases du jeu.

Après être sorti de la grotte, vous vous trouverez à Nécrolimbe. Nécrolimbe regorge de méchants qui traînent, mais ils sont conçus pour être combattus par les nouveaux joueurs, il peut donc être utile de réapprendre les timings des parades et la gestion de l'endurance avec eux.

La grotte de connaissance d'Elden Ring © FromSoftware, Inc.

Bien sûr, rien ne vous empêche de lancer la partie avec votre personnage le plus fort et de vous rendre à Nécrolimbe pour battre des adversaires de bas niveau, mais en faisant cela, vous risquez d'oublier le but d'Elden Ring. Il serait peut-être préférable de créer un nouveau personnage afin d'être confronté à une certaine difficulté, ce qui vous permettra de retrouver plus rapidement votre vitesse de croisière.

Une fois que vous vous sentirez à l'aise avec un faible niveau, retournez avec votre meilleur personnage et familiarisez-vous à nouveau avec l'équipement, les talismans, les compétences et les cendres d'esprits de votre personnage. Vous pourrez retourner à Nécrolimbe et démolir tous les types qui vous ont causé du tort lorsque vous réappreniez le jeu. Cela ne vous aidera peut-être pas à vous préparer pour Shadow of the Erdtree, mais ce sera un plaisir qui vous libèrera.

04 New Game+ ?

Une fois que vous avez battu le boss final d'Elden Ring, vous avez la possibilité de retourner dans le monde ouvert ou de commencer un New Game +. Le fait d'aborder le DLC avec un personnage NG+ dépendra de l'endroit où vous avez quitté votre partie. Nous savons déjà que pour accéder au DLC, il suffit de vaincre Mogh, le Seigneur du Sang. Ainsi, si vous n'êtes jamais allé jusqu'à affronter la Bête d'Elden dans votre partie, vous pouvez simplement aller déranger Mogh et intégrer le DLC à votre aventure existante d'Elden Ring.

Mais si vous avez déjà fini le jeu et que vous n'avez pas immédiatement choisi "Commencer l'aventure 2 ?" lorsqu'on vous l'a demandé après avoir tué la Bête d'Elden, vous avez peut-être oublié que le reste de l'invitation disait ceci : "Si vous ne recommencez pas maintenant, vous pouvez choisir de commencer l'aventure 2 plus tard à la Table de la grâce perdue dans le Bastion de la table ronde." Vous pouvez vous y rendre en cliquant sur le symbole dans le coin inférieur gauche de la carte, ou en la sélectionnant dans la liste des sites de grâce.

Si vous décidez de démarrer le DLC en NG+, n'oubliez pas que les ennemis et les boss infligeront plus de dégâts et auront plus de santé selon leur emplacement. De plus, votre aventure commencera au début, vous devrez donc remonter jusqu'au point où vous pourrez à nouveau accéder à Mogh. Comme nous savons que Shadow of the Erdtree est conçu comme un contenu de fin de jeu, le fait d'y jouer en NG+ le rendra considérablement plus difficile, et vous devrez l'aborder sans bénéficier d'aucun guide au début de votre partie car il faudra peut-être un mois ou deux pour que ces derniers soient publiés par la communauté.

05 Affrontez quelques boss et récupérez l'équipement que vous avez peut-être manqué

L'un des arguments en faveur du retour à votre sauvegarde existante d'Elden Ring et de ne pas commencer une partie New Game +, est que cela vous donne l'occasion de faire le tri dans votre partie. Pourquoi ne pas mettre de l'ordre dans l'Entre-terre en la débarrassant de certains boss qui auraient pu vous échapper ? Voici une liste de quelques uns qui, une fois battus, pourraient vous aider dans le DLC, vous laissant une belle récompense.

Combattre des boss fait partie de l'expérience d'Elden Ring. © FromSoftware, Inc.

Astel, rejeton du vide

Il peut être intéressant de s'attaquer à ce boss. Astel, rejeton du vide est un boss légendaire optionnel qui semble venir de l'espace plutôt que du monde fantastique. Son étrangeté s'étend également à ses animations d'attaque, alors méfiez-vous, vous devrez peut-être esquiver et défendre pendant un certain temps pour savoir quand une bonne fenêtre de contre-attaque se présentera à vous.

Pour atteindre Astel, rejeton du vide, vous devrez vous rendre dans les profondeurs, après le Lac putréfié et le Grand Cloître. C'est un boss optionnel, mais le vaincre débloquera la fin alternative de l'Âge des Étoiles. De plus, vous obtiendrez le son souvenir, qui peut être échangé avec Enia contre les Cendres de Guerre : Vagues ténébreuses ou les Etoiles du bâtard.

Fortissax, la liche draconique

Fortissax, est un boss difficile à battre. Ce boss légendaire lance un large éventail d'attaques infusées de foudre, vous devrez donc utiliser des ensembles d'armures avec des résistances appropriées pour progresser face à ce dragon. Bien que Fortissax soit un boss optionnel, tu devras le vaincre si tu veux obtenir la fin de l'Âge du Crépuscule.

En tuant Fortissax, les joueurs obtiendront le souvenir de la liche draconnique, qui peut être donné à Enia en échange de la Lance de foudre de Fortissax ou l'incantation d'éclairs funestes. La Lance de foudre de Fortissax te permet d'invoquer deux lances de foudre qui s'abattent d'en haut, tandis que l'Éclair funeste déclenche une attaque de zone d'effet d'éclair funeste, qui est tout simplement impressionnante.

Placidusax, seigneur draconnique

Il y a beaucoup de dragons dans Elden Ring (George R. R. Martin a écrit l'histoire, ne l'oubliez pas), mais Placidusax est de loin l'un des boss les plus difficiles du jeu. Non seulement son nom est difficile à prononcer, mais cette monstruosité écailleuse utilise des attaques à dégâts de zone basées sur le feu et la foudre, et possède également beaucoup de résistances.

Une fois vaincu, Placidusax laissera tomber un souvenir. Cet objet peut être utilisé pour obtenir la Lame rocheuse du Roi des dragons ou la Ruine de Placidusax en le remettant à Enia dans le Bastion de la table ronde. L'a Lame rocheuse du Roi des Dragons est une épée lourde qui s'adapte à la dextérité et qui est excellente pour infliger des dégâts de foudre. La Ruine de Placidusax, quant à elle, te permet de rejeter par la bouche le souffle d'or du dragon et d'infliger d'immenses dégâts de feu.

Malenia, lame de Miquella

Malenia, l'un des boss les plus coriaces de Elden Ring © FromSoftware, Inc.

Malenia, est le boss dont la plupart des joueurs d'Elden Ring parlent à voix basse et qui est souvent considéré comme un indicateur qui sépare les Sans-éclats des autres. Il est bizarre de penser qu'elle est un boss optionnel, cachée dans une partie obscure du monde : Elphael, corset de l'Arbre-Sacré.

Affronter Malenia est un véritable défi. Mais Malenia laisse tomber deux objets remarquables : La Rune Majeure de Malenia et le Souvenir de la Déesse de la putréfaction. La Rune Majeure de Malenia est un excellent ajout à n'importe quel build car elle vous permet de récupérer des HP en attaquant après avoir subi des dégâts, un peu comme dans Bloodborne. Le Souvenir de la Déesse de la putréfaction, quant à lui, peut vous permettre d'obtenir des armes comme la Main de Malenia ou la Floraison écarlate d'Ivoine en le donnant à Enia au Bastion de la table ronde.

06 Les Mods d'Elden Ring à essayer

Si vous avez l'impression de vous être remis à niveau sur tout ce qui concerne Elden Ring et que vous cherchez un moyen de passer le temps avant la sortie de Shadow of the Erdtree, pourquoi ne pas pimenter votre expérience d'Elden Ring avec un mod ? Il se peut aussi que vous trouviez le jeu un peu plus difficile que dans vos souvenirs et que vous souhaitiez le modifier pour qu'il soit un peu plus à votre goût. Eh bien, n'ayez pas peur, il y a probablement un mod qui peut vous aider. Voici une liste de quelques-uns de nos préférés.

Mods facile pour Elden Ring

Créateur : odashikonbu

Lien de téléchargement : https://www.nexusmods.com/eldenring/mods/146

Si, en rejouant à Elden Ring, vous avez l'impression de vous frapper la tête contre un mur de briques, pourquoi ne pas installer un mod qui transformera ce mur en guimauve ?

L'installation du mod Easy Mode for Elden Ring peut vous permettre de réduire les dégâts de 50 %, d'augmenter votre attaque de 25 %, de vous donner 10x plus de runes et même de désactiver des choses comme le poids de l'arme et de l'armure pour que vous mettiez les armures les plus résistantes et continuer à vous balader facilement.

Désactiver la perte de runes à la mort

Créateur : TechieW

Lien de téléchargement : https://www.nexusmods.com/eldenring/mods/376

Ceci fait exactement ce qui est écrit sur la boîte et ne vous fait pas perdre vos runes. De plus, il n'est plus nécessaire de retourner à l'endroit où vous êtes mort pour les récupérer. Cela peut sembler enlever une grande partie du défi du jeu, mais cela peut en fait être un soulagement de ne pas avoir à vous soucier constamment de vos runes.

Cela vous permet également d'explorer et de vous faire surprendre par des pièges et des attaques surprises sans aucun souci. Ainsi, ce chevalier sournois armé d'une lance qui se cachait derrière une porte et qui vous a frappé dans le dos, n'a servi à rien. Vous n'avez rien perdu et maintenant que vous savez qu'il est là, vous pouvez savourer une douce vengeance en le frappant en retour pour le désagrément qu'il vous a causé.

Co-opération mod

Créateur : LukeYui

Lien de téléchargement : https://www.nexusmods.com/eldenring/mods/510

Battling against friends is one thing, battling with them is another © FromSoftware, Inc.

La Co-Op est l'un des mods les plus populaires pour Elden Ring car il redynamise l'aspect multijoueur du jeu. Tout est meilleur avec des amis et le mod Co-Op permet aux joueurs de jouer au jeu avec jusqu'à quatre autres personnes sans aucune restriction.

Jouer à un jeu FromSoftware peut souvent donner l'impression d'être souvent seul, mais vous vous inquiétez peut-être du fait que, même s'il est agréable de faire équipe avec des amis, jouer à quatre ne risque-t-il pas de gâcher le défi du jeu ? Ne vous inquiétez pas, le mod Co-op garantit une bonne expérience en équilibrant le niveau des ennemis afin que le jeu ne devienne pas une simple promenade de santé.

Mettre le jeu en pause

Créateur : TechieW et iArtorias

Lien de téléchargement : https://www.nexusmods.com/eldenring/mods/43

Il peut être si facile de prendre certaines choses pour acquis dans les jeux. Un bon système de Ping dans les titres multijoueur, des comparaisons de butin dans les RPG, des modes d'assistance dans les jeux de combat, etc. Cependant, la possibilité de mettre votre jeu en pause parce que votre conjointe vous a posé une question, ou pour que vous puissiez vous lever et vous occuper de la cuisson de vos pâtes, ou simplement pour que vous puissiez vous gratter le nez, est probablement la chose essentielle.

On ne comprend pas pourquoi FromSoftware s'obstine à ne pas vous laisser mettre leurs jeux en pause (vous pouviez le faire dans Sekiro : Shadows Die Twice !), mais grâce au mod vous pouvez enfin profiter d'Elden Ring comme vous le souhaitez.

Modificateur de mouvement

Créateur : Clever

Lien de téléchargement : https://www.nexusmods.com/eldenring/mods/1928

Pourquoi ne pas faire monter Elden Ring d'un cran avec le mod de mouvement, qui ajoute au jeu un tas de sets de mouvements délirants et amusants ? Si tu es un fan d'Avatar : Le dernier maître de l'air, ajoute la maîtrise de la terre et la maîtrise de l'air, les arts martiaux et même la respiration du tonnerre de Zenitsu dans Demon Slayer.

Voilà, c'est fait. Ce que nous vous recommandons de faire pour vous préparer au DLC Shadow of The Erdtree d'Elden Ring. Nous n'avons fait qu'effleurer la surface de ce que vous pourrez y faire, car il est difficile de croire qu'il existe quelqu'un qui a fini le jeu à 100%. Mais que vous ayez vaincu la Bête d'Elden ou non, nous savons tous que Shadow of the Erdtree va ramener Elden Ring dans l'esprit du public lors de sa sortie le vendredi 21 juin et nous avons hâte de voir comment les joueurs vont relever les nouveaux défis qui les attendent.

Télécharge ici et gratuitement l’application Red Bull TV pour profiter de nos vidéos, directs et événements de musique et de sports extrêmes sur tous tes écrans !