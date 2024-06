Elena Rybakina, l’étoile montante du tennis féminin

, les meilleurs joueurs et joueuses sur gazon (et les autres) vont s’affronter et

Après un Roland Garros plein de rebondissements où l’on a pu assister à la prise de pouvoir d’une nouvelle génération, c’est désormais au tour de Wimbledon de pointer le bout de son nez. Du 1er au 14 juillet , les meilleurs joueurs et joueuses sur gazon (et les autres) vont s’affronter et Elena Rybakina, vainqueure en 2022 et 4e au classement WTA, fera évidemment partie des favorites .

Après un Roland Garros plein de rebondissements où l’on a pu assister à la prise de pouvoir d’une nouvelle génération, c’est désormais au tour de Wimbledon de pointer le bout de son nez. Du 1er au 14 juillet , les meilleurs joueurs et joueuses sur gazon (et les autres) vont s’affronter et Elena Rybakina, vainqueure en 2022 et 4e au classement WTA, fera évidemment partie des favorites .

en 2019, elle va rapidement progresser et accumuler les résultats positifs avec notamment deux qualifications pour le premier tour à Roland et à l’US Open. Après un titre à Bucarest, elle intègre un Top 100 qu’elle ne va plus lâcher

Depuis deux saisons, la Kazakhe s’est fermement installée dans les hauteurs du classement après des performances XXL . Pourtant, tout n’a pas été simple pour la jeune joueuse. Née à Moscou en 1999, elle commence le tennis à 5 ans. Elle n’a fait son entrée sur le circuit professionnel qu’à 17 ans, en 2016. À l'époque, elle est dans le giron de la fédération russe de tennis, qui ne la considère pas comme une joueuse prometteuse. À la recherche d’un coach à plein temps pour l’accompagner sur les différents tournois, elle choisit de s’installer au Kazakhstan et de se faire naturaliser. Grâce à l’aide de Stefano Vukov, devenu son entraîneur en 2019, elle va rapidement progresser et accumuler les résultats positifs avec notamment deux qualifications pour le premier tour à Roland et à l’US Open. Après un titre à Bucarest, elle intègre un Top 100 qu’elle ne va plus lâcher .

Depuis deux saisons, la Kazakhe s’est fermement installée dans les hauteurs du classement après des performances XXL . Pourtant, tout n’a pas été simple pour la jeune joueuse. Née à Moscou en 1999, elle commence le tennis à 5 ans. Elle n’a fait son entrée sur le circuit professionnel qu’à 17 ans, en 2016. À l'époque, elle est dans le giron de la fédération russe de tennis, qui ne la considère pas comme une joueuse prometteuse. À la recherche d’un coach à plein temps pour l’accompagner sur les différents tournois, elle choisit de s’installer au Kazakhstan et de se faire naturaliser. Grâce à l’aide de Stefano Vukov, devenu son entraîneur en 2019, elle va rapidement progresser et accumuler les résultats positifs avec notamment deux qualifications pour le premier tour à Roland et à l’US Open. Après un titre à Bucarest, elle intègre un Top 100 qu’elle ne va plus lâcher .

Un an plus tard, au cours de la saison 2020, Elena passe dans une autre dimension :

Un an plus tard, au cours de la saison 2020, Elena passe dans une autre dimension : finale du tournoi de Shenzhen (en battant au passage la numéro trois mondiale Elise Mertens). Victoire à Hobart (où elle élimine Alizé Cornet), finale lors du WTA 1000 de Saint-Pétersbourg (après avoir éliminé María Sákkari). Malgré une blessure qui vient ternir cette excellente saison, elle atteint le 17e rang du classement. Depuis lors, elle fait tout simplement partie de l’élite du tennis mondial. 2020 ? 33 victoires pour 12 défaites. 2021 ? 29 pour 21. 2022 ? 40 pour 21 et ainsi de suite.

Un an plus tard, au cours de la saison 2020, Elena passe dans une autre dimension : finale du tournoi de Shenzhen (en battant au passage la numéro trois mondiale Elise Mertens). Victoire à Hobart (où elle élimine Alizé Cornet), finale lors du WTA 1000 de Saint-Pétersbourg (après avoir éliminé María Sákkari). Malgré une blessure qui vient ternir cette excellente saison, elle atteint le 17e rang du classement. Depuis lors, elle fait tout simplement partie de l’élite du tennis mondial. 2020 ? 33 victoires pour 12 défaites. 2021 ? 29 pour 21. 2022 ? 40 pour 21 et ainsi de suite.