Emil Johansson de retour à la Red Bull Rampage : « Je veux jouer le titre »

Et bien, pour moi la Rampage ça a toujours été une vision. Quand j’étais petit, la plupart des riders participaient aussi à la Red Bull Rampage. Ça ne fait que quelques années que ce n’est plus la norme. J’aimerais bien changer ça. En plus, la Red Bull Rampage est si unique que j’avais envie de venir, même juste pour l’expérience. Pour moi, au-délà du Crankworx, c’est l’évènement le plus prestigieux qu’on ait. Il y a des champions de descente UCI, des riders slopestyle, des freeriders, et avec toutes possibilités de départ et les capacités de chacun, ça rend l’ensemble encore plus spécial.

En slopestyle, par exemple, la différence entre un run victorieux et un run au pied du podium se joue souvent sur quelques enchaînements. Mais ici, il y a tellement de types de riders et de styles… On ne voit presque pas de combinaisons, quelques tricks ici et là, mais pas les triples enchaînements qu’on peut voir en slopestyle. C’est super différent et j’adore ça.