Revivez les 8 victoires d’Emil Johansson sur Crankworx

L’aventure commence en 2019 sur

:

Red Bull Joyride

.

met tout le monde d’accord avec un run impressionnant de propreté, de style et de tricks. Il remporte alors sa toute première compétition

. Depuis, la série de victoires du Suédois ne s’est jamais arrêtée. Il est devenu le 2e rider, après Nicholi Rogatkin, à remporter le graal de la discipline, la fameuse Triple Crown, en gagnant les épreuves d'Innsbruck, de Colombie britannique et de Rotorua au cours d'une même année civile. Aujourd'hui, avec huit victoires consécutives, le roi du slopestyle est l'homme à battre. Il enchaîne les runs de folie et ses concurrents se demandent encore s'il est juste possible de le battre un jour...