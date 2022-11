Focus sur le bike d'Emil Johansson à Rotorua

Configuration des manivelles et du pédalier : "Une autre chose spécifique au slopestyle et que peu de gens savent, c'est la configuration spéciale des pédaliers et des manivelles. Sur un vélo normal, il faut que les manivelles tournent librement et sans aucune résistance pour produire le plus de puissance et pouvoir aller le plus vite possible. En slopestyle, c'est différent. Pour nous, il est important que les manivelles et les pédales restent dans la même position pendant une figure. Quand on soulève nos pieds pendant un trick, il faut que les pédales se bloquent pour pouvoir remettre nos pieds dessus plus facilement avant l'atterrissage."