Emily Erickson et Izzi Gomez, chasseuses de (grosses) vagues

Izzi Gomez est originaire de Floride mais vit sur deux îles hawaïennes, plus loin qu'Emily, à Maui. Sa perspective et ses désirs sont, eux, totalement différents. La quintuple championne du monde de Stand Up Surfing n'a peut-être que 19 ans, mais elle rêve de nouveaux défis. Avec une expérience limitée du surf à Jaws, Izzi suit un cours accéléré pour apprendre ce que certains de ses camarades ont mis des années à apprendre.

Izzi Gomez est originaire de Floride mais vit sur deux îles hawaïennes, plus loin qu'Emily, à Maui. Sa perspective et ses désirs sont, eux, totalement différents. La quintuple championne du monde de Stand Up Surfing n'a peut-être que 19 ans, mais elle rêve de nouveaux défis. Avec une expérience limitée du surf à Jaws, Izzi suit un cours accéléré pour apprendre ce que certains de ses camarades ont mis des années à apprendre.

Izzi Gomez est originaire de Floride mais vit sur deux îles hawaïennes, plus loin qu'Emily, à Maui. Sa perspective et ses désirs sont, eux, totalement différents. La quintuple championne du monde de Stand Up Surfing n'a peut-être que 19 ans, mais elle rêve de nouveaux défis. Avec une expérience limitée du surf à Jaws, Izzi suit un cours accéléré pour apprendre ce que certains de ses camarades ont mis des années à apprendre.

"Sur le plan compétitif, j'ai accompli tout ce que j'ai entrepris et tout ce que je pouvais", explique Izzi. "Je pense que 2020 a été mon année pour m'éloigner un peu du SUP. Je viens de gagner mon cinquième titre, donc ce n'est pas une mauvaise façon de partir.

"Sur le plan compétitif, j'ai accompli tout ce que j'ai entrepris et tout ce que je pouvais", explique Izzi. "Je pense que 2020 a été mon année pour m'éloigner un peu du SUP. Je viens de gagner mon cinquième titre, donc ce n'est pas une mauvaise façon de partir.

"Sur le plan compétitif, j'ai accompli tout ce que j'ai entrepris et tout ce que je pouvais", explique Izzi. "Je pense que 2020 a été mon année pour m'éloigner un peu du SUP. Je viens de gagner mon cinquième titre, donc ce n'est pas une mauvaise façon de partir.

"Le surf de gros n'est pas quelque chose qui a attiré beaucoup de femmes dans le passé, mais maintenant il suscite un peu plus d'interêt", explique Emily. "C'est peut-être grâce aux gilets de sécurité, aux compétitions ou à l'argent, mais la réalité est que c'est un sport dangereux. Si vous vous blessez qu'il n'y a pas de soutien et que vous êtes une personne normale qui travaille comme beaucoup d'entre nous, alors que ferez-vous ?

"Le surf de gros n'est pas quelque chose qui a attiré beaucoup de femmes dans le passé, mais maintenant il suscite un peu plus d'interêt", explique Emily. "C'est peut-être grâce aux gilets de sécurité, aux compétitions ou à l'argent, mais la réalité est que c'est un sport dangereux. Si vous vous blessez qu'il n'y a pas de soutien et que vous êtes une personne normale qui travaille comme beaucoup d'entre nous, alors que ferez-vous ?

"Le surf de gros n'est pas quelque chose qui a attiré beaucoup de femmes dans le passé, mais maintenant il suscite un peu plus d'interêt", explique Emily. "C'est peut-être grâce aux gilets de sécurité, aux compétitions ou à l'argent, mais la réalité est que c'est un sport dangereux. Si vous vous blessez qu'il n'y a pas de soutien et que vous êtes une personne normale qui travaille comme beaucoup d'entre nous, alors que ferez-vous ?

"Il est facile de s'imaginer les accidents qui pourraient arriver là-bas, Jaws reste une vague très dangereuse", explique de son côté Izzi. "Donc j'essaie d'en avoir conscience et me dire que c'est un endroit que je connais pour me rassurer".

"Il est facile de s'imaginer les accidents qui pourraient arriver là-bas, Jaws reste une vague très dangereuse", explique de son côté Izzi. "Donc j'essaie d'en avoir conscience et me dire que c'est un endroit que je connais pour me rassurer".

"Il est facile de s'imaginer les accidents qui pourraient arriver là-bas, Jaws reste une vague très dangereuse", explique de son côté Izzi. "Donc j'essaie d'en avoir conscience et me dire que c'est un endroit que je connais pour me rassurer".

Les meilleurs surfeurs et surfeuses du monde chargent les plus grosses vagues sur les spots les plus connus au monde dans la série Surf Sessions à regarder gratuitement sur Red Bull TV.

Les meilleurs surfeurs et surfeuses du monde chargent les plus grosses vagues sur les spots les plus connus au monde dans la série Surf Sessions à regarder gratuitement sur Red Bull TV.