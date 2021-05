Running : les meilleurs spots pour s'entraîner sur du D+ en France

Après l’effort, le réconfort. Et autant dire que la vue que vous aurez en haut du Mont-Boron , à Nice, vaut sacrément le coup d’aller s’y entraîner et vous fera d'autant plus apprécier votre pause Red Bull. Avec ses 11 kilomètres de sentiers balisés en pleine nature, la colline, situé entre Nice et Villefranche sur mer, est un spot idéal pour s’entraîner sur du dénivelé.