Une 46e édition grandiose pour l’Enduropale du Touquet

Potisek termine l’épreuve avec une avance confortable de près de 2 minutes sur l’Anglais Todd Kellett, deuxième de la course. Une sacrée démonstration du pilote Yamaha qui n’a vraiment connu qu’un rival ce dimanche. Kellett a réussi à ménager le suspens pendant plus de 2h20 minutes. Mais Potisek a fait la différence dans la dernière demi-heure et s’est envolé vers la victoire. À 32 ans, le Dunkerquois remporte son 3e

après 2018 et 2020. Il a pourtant connu 5 chutes sur cette épreuve. Mais Todd Kellett est tombé tout autant. "Ça a été une bagarre de nerfs, a résumé Potisek à l’arrivée. On s'est passé, repassé. Il y a eu pas mal de chutes, le tracé était compliqué. On est resté roue dans roue jusque dans la dernière demi-heure.”