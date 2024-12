Enduropale 2025 : ce qu’il faut savoir sur la course des sables du Touquet

… un savant mélange d’adrénaline, de sable dans les yeux, et de moteurs qui rugissent comme jamais. Si vous n’avez jamais entendu parler de cette course mythique, on est là pour vous en expliquer les grandes lignes !

Ah, l’ Enduropale du Touquet … un savant mélange d’adrénaline, de sable dans les yeux, et de moteurs qui rugissent comme jamais. Si vous n’avez jamais entendu parler de cette course mythique, on est là pour vous en expliquer les grandes lignes !

Ah, l’ Enduropale du Touquet … un savant mélange d’adrénaline, de sable dans les yeux, et de moteurs qui rugissent comme jamais. Si vous n’avez jamais entendu parler de cette course mythique, on est là pour vous en expliquer les grandes lignes !

Imaginez une plage immense transformée en circuit apocalyptique. Chaque année, des centaines de motards, quads et autres amateurs de sensations fortes viennent à Touquet-Paris-Plage pour s’affronter dans une course, certes particulière mais surtout très importante pour le circuit.

Imaginez une plage immense transformée en circuit apocalyptique. Chaque année, des centaines de motards, quads et autres amateurs de sensations fortes viennent à Touquet-Paris-Plage pour s’affronter dans une course, certes particulière mais surtout très importante pour le circuit.

Imaginez une plage immense transformée en circuit apocalyptique. Chaque année, des centaines de motards, quads et autres amateurs de sensations fortes viennent à Touquet-Paris-Plage pour s’affronter dans une course, certes particulière mais surtout très importante pour le circuit.

L’Enduropale a vu le jour en 1975 sous le nom d’Enduro des Sables, grâce à Thierry Sabine (qui a aussi inventé le rallye Dakar, rien que ça). Initialement réservée à une poignée de passionnés, la compétition a rapidement pris de l’ampleur pour devenir un événement phare du sport motorisé. Les années 1980 marquent un tournant avec une médiatisation accrue et l’arrivée des plus grands pilotes du monde.

L’Enduropale a vu le jour en 1975 sous le nom d’Enduro des Sables, grâce à Thierry Sabine (qui a aussi inventé le rallye Dakar, rien que ça). Initialement réservée à une poignée de passionnés, la compétition a rapidement pris de l’ampleur pour devenir un événement phare du sport motorisé. Les années 1980 marquent un tournant avec une médiatisation accrue et l’arrivée des plus grands pilotes du monde.

L’Enduropale a vu le jour en 1975 sous le nom d’Enduro des Sables, grâce à Thierry Sabine (qui a aussi inventé le rallye Dakar, rien que ça). Initialement réservée à une poignée de passionnés, la compétition a rapidement pris de l’ampleur pour devenir un événement phare du sport motorisé. Les années 1980 marquent un tournant avec une médiatisation accrue et l’arrivée des plus grands pilotes du monde.

En 2006, la course est rebaptisée Enduropale du Touquet pour souligner son ancrage local et son engagement écologique. Aujourd’hui, l’enduropale est devenu un rendez-vous incontournable. Plus de 2 700 pilotes se lancent chaque année dans ce chaos sablonneux, sous les yeux ébahis de dizaines de milliers de spectateurs.

En 2006, la course est rebaptisée Enduropale du Touquet pour souligner son ancrage local et son engagement écologique. Aujourd’hui, l’enduropale est devenu un rendez-vous incontournable. Plus de 2 700 pilotes se lancent chaque année dans ce chaos sablonneux, sous les yeux ébahis de dizaines de milliers de spectateurs.

En 2006, la course est rebaptisée Enduropale du Touquet pour souligner son ancrage local et son engagement écologique. Aujourd’hui, l’enduropale est devenu un rendez-vous incontournable. Plus de 2 700 pilotes se lancent chaque année dans ce chaos sablonneux, sous les yeux ébahis de dizaines de milliers de spectateurs.

Une épreuve spécialement conçue pour les plus petits, afin de les initier aux joies de la compétition motorisée dans un cadre adapté et sécurisé.

Une épreuve spécialement conçue pour les plus petits, afin de les initier aux joies de la compétition motorisée dans un cadre adapté et sécurisé.

Une épreuve spécialement conçue pour les plus petits, afin de les initier aux joies de la compétition motorisée dans un cadre adapté et sécurisé.

on parle évidemment d’un événement qui traverse les frontières avec 19 nations représentées sur les 5 courses et une diffusion dans 140 pays différents !

140 pays diffuseurs : on parle évidemment d’un événement qui traverse les frontières avec 19 nations représentées sur les 5 courses et une diffusion dans 140 pays différents !

140 pays diffuseurs : on parle évidemment d’un événement qui traverse les frontières avec 19 nations représentées sur les 5 courses et une diffusion dans 140 pays différents !

La stratégie ? Eh bien, rouler vite et prier pour ne pas s’embourber dans les dunes ou se faire manger par le peloton. Pour les spectateurs, repérer les fails est presque aussi divertissant que la course elle-même.

La stratégie ? Eh bien, rouler vite et prier pour ne pas s’embourber dans les dunes ou se faire manger par le peloton. Pour les spectateurs, repérer les fails est presque aussi divertissant que la course elle-même.

La stratégie ? Eh bien, rouler vite et prier pour ne pas s’embourber dans les dunes ou se faire manger par le peloton. Pour les spectateurs, repérer les fails est presque aussi divertissant que la course elle-même.

L’Enduropale, ce n’est pas qu’une course, c’est un état d’esprit. La ville du Touquet se transforme en un véritable carnaval motorisé. Entre les stands qui vendent de tout (des crêpes aux gadgets improbables), les animations pour les enfants et les concerts improvisés dans les bars locaux, impossible de s’ennuyer.

L’Enduropale, ce n’est pas qu’une course, c’est un état d’esprit. La ville du Touquet se transforme en un véritable carnaval motorisé. Entre les stands qui vendent de tout (des crêpes aux gadgets improbables), les animations pour les enfants et les concerts improvisés dans les bars locaux, impossible de s’ennuyer.

L’Enduropale, ce n’est pas qu’une course, c’est un état d’esprit. La ville du Touquet se transforme en un véritable carnaval motorisé. Entre les stands qui vendent de tout (des crêpes aux gadgets improbables), les animations pour les enfants et les concerts improvisés dans les bars locaux, impossible de s’ennuyer.