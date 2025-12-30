Enduropale : tout ce qu’il faut savoir sur la course des sables du Touquet

Les 13, 14 et 15 février 2026, la Côte d’Opale et le Touquet-Paris-Plage accueillent la 50e édition de l’Enduropale. Avant de s’installer confortablement devant le live Red Bull TV , on fait le point pour tout savoir sur cette course d'enduro épique qui rassemble des milliers de passionnés.

01 La naissance d’un événement monumental

Hormis leur aspect aventureux, l’abondance de sable et de pépins mécaniques, le Rally Dakar et l’Enduropale ont une autre chose en commun : elles partagent le même géniteur. En 1975, Thierry Sabine termine ses études de journalisme et devient attaché de presse pour la ville du Touquet-Paris-Plage. Dans le cadre de ses missions, il est invité à proposer des idées pour dynamiser la ville balnéaire, notamment en hiver.

Après être tombé sur le documentaire On Any Sunday, un film centré sur la moto, plus particulièrement le rallye et l’enduro, il décide de proposer l’idée. Ni une ni deux, en 1975, une première édition baptisée Enduro des Sables s’élance sur la plage du Touquet. À l'époque, 286 motards répondent présent.

Au fil des années, l’événement va prendre de l’ampleur. Plus de participants, plus de formats, plus de véhicules… Aujourd'hui, plus de 50 ans après ce premier “Enduro des Sables”, l’Enduropale du Touquet est tout simplement dantesque, rassemblant près de 2000 pilotes et 600 000 spectateurs. Il s’agit aussi de la plus grande course d’enduro d’Europe, et sur sable, elle est la plus longue au monde (13 kilomètres).

02 Les différentes courses

Outre l’Enduropale Motos, l’épreuve reine, l’événement accueille diverses courses pour toutes et tous :

Enduropale

Du sable, des pilotes et des motos © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

Pendant 3 heures, les pilotes affrontent le sable du Touquet au fil de lignes droites, de virages serrés et de bosses. C’est à la fois un défi mécanique majeur, mais aussi une épreuve excessivement physique. Le classement final est ensuite établi en fonction du nombre de tours de chacun, et selon l’ordre de passage.

Enduro Vintage Bernard Baudoux

Depuis 2015, les passionnés peuvent également s’élancer sur des motos qui datent d’avant 1996. L’épreuve a généralement lieu le vendredi, et dure 1 heure sur un parcours de 6,7 kilomètres.

Quaduro

Sur le même parcours que l’Enduropale, le Quaduro met au défi, comme son nom l’indique, les pilotes sur des quads.

Enduropale Juniors

L’Enduropale Juniors est la course réservée aux 13-19 ans. Elle dure 1 heure, sur 3,5 kilomètres.

Enduropale Espoirs

Comme pour les Juniors, l’édition Espoirs s’adresse à une tranche d’âge spécifique, ici les 11-15 ans. Le parcours est le même que chez les Juniors.

03 Qui peut participer ?

C’est ici que l’Enduropale se distingue de l’extrême majorité des courses de renommée mondiale. Au Touquet, tout le monde peut participer, les professionnels de la discipline comme les amateurs se retrouvent côte-à-côte sur la ligne de départ. Cela peut créer des surprises lorsque les premières motos commencent à tomber dans des virages, mais à ce moment-là, les professionnels sont déjà loin.

Les prix d’inscriptions vont de 150 € pour l’Enduropale Espoirs à 380 € pour l’Enduropale. Malheureusement, si vous vouliez participer, l’édition 2026 affiche d’ores et déjà complet (et c’est globalement toujours la course pour avoir une place).

Pour voir à quoi peut ressembler l’expérience, en 2024, les Youtubeurs Clément et Paul, plus connus sous le nom Hit the Road , avaient participé à la course. Découvrez leur vidéo ci-dessous :

04 La 50e édition pour ses 51 ans d’existence

Si vous avez la fibre mathématique, vous l’avez probablement remarqué, une course annuelle qui date de 1975 ne peut pas célébrer sa 50e édition en 2026. En fait, la course a été annulée à deux reprises : lors de la (première) Guerre du Golfe en 1991, l'État jugeant trop dangereuse la tenue d’un événement rassemblant près de 100 000 personnes. Et en 2021, vous l’aurez deviné, pour cause de Covid-19.

Pour fêter la cinquantième, des hommages aux nombreux vainqueurs de la course auront lieu et, pour la première fois, la course fera office de finale du Championnat du monde (et de France) des courses sur sable.

Pour ne pas manquer le spectacle, rendez-vous les 13, 14 et 15 février au Touquet. De toute façon, vous ne comptiez pas réellement passer la Saint Valentin sagement assis au restaurant, non ?