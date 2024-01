Enduropale : tout ce qu’il faut savoir sur la course des sables du Touquet

Enduropale du Touquet-Pas-de-Calais La plus grande course d'enduro sur sable est de retour en 2024 ! Regardez en direct live vidéo 2 700 pilotes s'affronter lors de l'Enduropale du Touquet 2024 ici avec Red Bull TV !

Cet évènement réunit au fil des ans de plus en plus de passionnés de moto cross, qu’ils soient professionnels ou amateurs, à venir s’affronter sur les circuits de sables des plages du Touquet. L’engouement est aussi fort du côté des spectateurs que celui des concurrents, pour preuve : 600 000 personnes venant de tout le globe ont fait le déplacement l’année passée.

Le grand classique de cet événement est l'Enduropale du Touquet-Pas-de-Calais. Cette course qui est à la fois la finale du championnat de France des sables et la 1 ère manche de la coupe du monde réunira pour la 48ème fois les mordus des deux roues. Elle s 'étend sur un parcours de 13 km, pour une durée d'environ trois heures.

Cette course s’adresse aux grands nostalgiques des vieilles bécanes, elle a vu le jour en 2015 à l’occasion du 40ème anniversaire de l’Enduropale. En effet, seules les motos datant d’avant 1996 (inclus) peuvent prendre le départ. C’est elles qui ouvriront l’édition 2024, pour le plus grands plaisir des amoureux de motos de longue date.

Le Quaduro est la seule course de l’Enduropale à accueillir les quatres roues. Des pilotes de tout âge (course accessible à partir de 15 ans) enfourcheront leur quad pour affronter les circuits de sables.

Ce format concerne les plus jeunes pilotes ou passionnés, âgés de 11 à 15 ans, qui souhaitent s'essayer à la course de motos sur le sable. Une étape qui leur permettra de s'entraîner pour l’Enduropale Junior.

