L'entraînement selon Bas Keep

Le BMX est un sport douloureux. Pour chaque trick parfaitement exécuté, comptez des centaines de chutes en amont. Et Bas Keep le sait mieux que personne. Professionnel depuis deux décennies, le pilote s'est mis en danger de nombreuses fois en repoussant les limites de son sport.

Et il n'est pas près de s'arrêter. Le rider anglais est de retour avec More Walls - suite de son film iconique de 2017, Walls - dans lequel il se confronte à des murs plus hauts, où les chutes sont plus violentes, et où la place à l'erreur est inexistante.

Mais comment préparer son corps à un tel projet ? Et, à 38 ans, l'envie d'apprendre de nouveaux tricks est-elle toujours aussi forte ? De ses séances de running pour trouver des idées, à ses matchs de foot dans des parcs, voici comment Bas Keep s'entraîne pour rester au sommet.

À l'horizontal © Eisa Bakos

Comment t'entraînes-tu pour des projets tels que More Walls ?

Pas grand chose de plus que ce que j'ai toujours fait, parce que je le fais depuis si longtemps et que mon corps est conditionné. Je fais de l'exercice, principalement, pour garder mon esprit éveillé. C'est pendant ces courses matinales que mon corps s'anime, que mon cerveau se met en marche et que je commence à avoir des idées et à élaborer des choses. C'est là que tous les projets se réalisent vraiment. C'est d'ailleurs en courant que j'ai eu l'idée du premier film Walls.

Combien de jours par semaine t'entraînes-tu ?

Je cours en moyenne deux ou trois fois par semaine. Je trouve que si je cours trop, ça fatigue un peu le corps, alors j'essaie de ne pas en trop en faire. Je fais du vélo probablement deux ou trois fois par semaine. L'été, je fais surtout du vélo à l'extérieur et l'hiver en bikeparks intérieur.

À la verticale © Eisa Bakos

Combien de temps roules-tu en moyenne ?

Après une première demi-heure à rouler, j'ai tendance à me sentir un peu fatigué. Une fois que c'est passé, je peux repartir pour rouler pendant deux ou trois heures sans manquer d'énergie.

Je ne sais pas pourquoi. Quand tu roules pour la première fois pendant unne première demi-heure, tu as l'impression d'avoir fait un sprint et d'être essoufflé. Une fois que tu as dépassé ce stade, c'est comme si tu pouvais faire un marathon, et tu peux rouler beaucoup plus longtemps que ce que tu ne penses.

Toujours plus haut © Eisa Bakos

Prépares-tu ton corps aux chutes ?

Certains disent que c'est bien d'avoir beaucoup de muscles quand on tombe, mais je n'ai jamais vraiment essayé de m'y préparer. En fin de compte, j'essaie surtout de ne pas chuter, tout simplement, même si ça arrive.

Je trouve que tu tombes plus souvent quand tu fais des choses stupides plutôt que quand tu tentes quelque chose, c'est bizarre. L'autre jour, je suis tombé juste en pédalant sur la route et c'était probablement plus violent que toutes les chutes du projet More Walls.

On arrive à un point où on a fait beaucoup de figures et on s'amuse juste à essayer de les réapprendre ou de ne pas les perdre. Bas Keep

Combien de temps passes-tu à apprendre de nouveaux tricks ?

Je n'ai jamais vraiment roulé comme ça. Si des amis tentent une nouvelle ligne ou un certain trick, alors tu oui, tu t'impliques, mais je ne sors plus exprès pour essayer d'apprendre de nouveaux tricks, surtout maintenant que je suis plus vieux. On arrive à un point où on a fait beaucoup de figures et on s'amuse juste à essayer de les réapprendre ou de ne pas les perdre.

Et que fais-tu de ton temps libre ?

J'aime lire, regarder des films, passer du temps avec mon fils, aller au parc et jouer au football. J'aime aussi beaucoup jouer au tennis.

