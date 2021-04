Mais comment s’entraîner pendant la pause dej ?

Pas évident de trouver le temps d’aller à la salle. Mais vous le savez : vous perdez toujours un peu de temps chaque jour. De précieuses minutes que vous pouvez transformer en session de fitness.

Mais que se passerait-il si nous pouvions condenser cet entraînement en 15 minutes seulement ? On le sait, votre temps est précieux, en particulier lors de votre pause déjeuner. Mais vous aurez toujours plus de bénéfices à tirer d’une séance d’entraînement pendant cette heure-là qu’à rester assis à votre bureau. Voici comment comment être le plus efficace possible lors de ces séances.

1. La planification est essentielle

Un banc est le seul accessoire dont vous avez besoin © Hal Ozart/Unsplash

Choisissez un endroit proche de votre bureau pour tirer le meilleur parti de chaque minute dont vous disposez. Tout ce dont vous avez besoin pour une séance de 15 minutes est d'un espace ouvert et d'un banc (assurez-vous évidemment qu'il n'y a personne sur le banc avant de commencer à sauter dessus).

Vous entraîner avec un de vos collègues vous aidera également à le faire plus régulièrement. C’est aussi une bonne occasion de faire connaissance et de partager vos sensations à la fin de la session.

2. Choisissez bien vos exercices

Essayez des variantes de pompes pour varier les exercices © Ayo Ogunseinde/Unsplash

Il existe des centaines d’exercices différents . Le plus important est de bien les sélectionner.

Si vous optez pour des exercices trop difficiles au début de la séance, vous n’irez même pas au bout des 15 minutes que vous vous êtes octroyés. Il est préférable d’être régulier et d’alterner entre des mouvements explosifs tels que les squats et les burpees, et des mouvements moins consommateurs en énergie comme les squats en fente avec l’aide d’un banc (ou squat bulgare) et les pompes avec tape sur l’épaule.

Le TUT (en anglais « Time under tension ») désigne le temps pendant lequel les muscles sont contractés. C’est un facteur essentiel à surveiller quand vous voulez accroitre efficacement la masse musculaire. Il est possible de le faire en utilisant votre propre poids avec des exercices plus difficiles simplement en allongeant la période de TUT. Les squats, les squats en fente et les pompes deviennent alors nettement plus compliqués quand on allonge le TUT.

Ces exercices peuvent être réalisés n’importe où et constituent une excellente base pour une séance de 15 minutes efficace.

Pause fraîcheur © Sam Decout

3. Pas de croix sur l'échauffement

Échauffez-vous avec des exercices à faible intensité © Gesina Kunkel/Unsplash

Vous êtes peut-être à court de temps, mais si vous ne préparez pas votre corps correctement, même pour un court entraînement, vous risquez d’en payer le prix plus tard.

Le meilleur moyen de vous échauffer pour des exercices tels que les squats sont justement les squats. Il est préférable d’intégrer à votre échauffement des exercices similaires à ceux que vous ferez ensuite pendant l’entraînement et de vous concentrer sur des étirements dynamiques.

4. Notez vos exercices pour mesurer vos progrès

Notez vos progrès © Stil/Unsplash

Pour devenir plus fort et plus rapide, vous devez rendre vos séances d’entraînement de plus en plus difficiles. Ajoutez par exemple une répétition à une série de pompe ou prolongez vos exercices de squats de quelques secondes.

Avec le temps, ces entraînements de 15 minutes vous pousseront à être plus créatif. Une petite partie de votre journée peut avoir de grosses conséquences sur le reste de votre quotidien. Mettez donc à profit tout ce temps dont vous disposez. Vous ne le regretterez pas.