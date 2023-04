Comment se préparer à une course quand on manque de temps ?

Le 7 mai 2023, des milliers de personnes dans le monde courront en même temps aux quatre coins du monde pour toutes celles qui ne le peuvent pas dans le cadre de Wings for Life World Run . Le principe est simple : aller le plus loin possible et échapper à la ligne d’arrivée mobile, affectueusement nommée “Catcher Car”.

Le meilleur dans l’histoire ? Tous les frais d’inscription sont reversés à la recherche sur les lésions de la moelle épinière. D’ailleurs, il est encore possible de vous inscrire ici-même !

Mais avant que vous ne vous élanciez de l’endroit de votre choix, on a demandé au coach Vincent Pedraza de vous donner ses meilleurs conseils pour vous préparer dans la dernière ligne droite… et avec un agenda qu’on imagine déjà chargé.

La méthode tabata

Tabata ? Ce mot, qui semble tout droit sorti d’un grimoire dans Harry Potter, est, pour Vincent, presque aussi magique qu’un sort. “Il suffit de se rendre sur Spotify, Deezer ou bien YouTube et de taper “Tabata”. Ce sont des morceaux (connus) de 4 minutes, divisés en 8 séquences de 20 secondes d’effort et 10 secondes de récupération”, précise le coach. “C’est parfait quand on manque de temps. C’est court et intense”.

Attention à ne pas (trop) vous laisser entraîner par la musique du Tabata © Tomislav Moze/Red Bull Content Pool

“L’un des avantages du Tabata, c’est que l’on peut le décliner sur plusieurs mouvements. On peut le faire sur des montées de genoux, des squats, des fentes”, explique-t-il… Mais ce n’est pas tout. Selon lui, le plus important est le fait que ces petits entraînements en musique peuvent être réalisés absolument n’importe où : “Tout peut être fait sans aucun matériel, aussi bien depuis chez soi que dans un parc ou une salle de sport. C’est super simple à mettre en place. Et si vraiment vous n’avez pas de connexion internet (ce qui peut arriver), vous pouvez toujours prendre un chronomètre et faire des sessions de 20 secondes d’effort, 10 secondes de repos”. En bref, selon lui, “ce sont les mouvements effectués et la méthodologie appliquée qui vous permettront d’avoir des résultats”.

Mental, cardio et explosivité

Wings for Life a beau être une course “à pied”, c’est bien tout le corps qui travaille. Et cela commence tout en haut, dans la tête. “Dans une journée de 24 heures, entre les heures de travail et de sommeil, on a largement le temps de faire des choses. Il faut arrêter de se chercher des excuses. Peu importe quand on le fait, l’important c’est de le faire”.

Après la tête vient le cœur. “Si je conseille le Tabata aux personnes en manque de temps, c’est parce que son intensité va vraiment leur permettre de faire travailler leur cardio. Et qui dit meilleur cardio, dit meilleure récupération en course. C’est aussi simple que cela”. Et pour travailler son endurance, pas besoin, selon Vincent, d’aller plus loin que son pâté de maison. “On peut parfaitement s’entraîner sur des courtes distances. Il suffit de les répéter plusieurs fois. Le fractionné fonctionne bien, aussi”.

L’édition bordelaise de la Wings for Life World Run en 2021 © Gregoire Sigaud pour Wings for Life World Run

Enfin, concernant les exercices vraiment essentiels à effectuer, Vincent préconise les squats, les fentes pliométriques, “parfaites pour travailler l’explosivité”, le gainage et les jumping jacks. “Faire du renforcement est essentiel et peut vous permettre d’améliorer votre temps”, conclut-il.

Et du côté de la nutrition ?

Pour bien préparer un effort physique intense, l’alimentation est un pilier essentiel… Et ce n’est pas Vincent qui dira le contraire. Si vous êtes pris par le temps, le mieux, selon lui, est de s’organiser en amont. “Préparer vos repas en avance vous permettra d’optimiser votre semaine et de limiter les petits écarts. À titre d’exemple, je prends quelques heures le dimanche après-midi pour tout cuisiner afin d’être prêt pour ma semaine”.

Et de quoi sont-ils composés, ces menus ? “Je fais cuire des grosses quantités de riz que j’accompagne de brocolis”, explique le coach. “Après, ce qui est cool, c’est de consommer des glucides la veille d’un entraînement ou d’une course. Pour ça je conseille du riz complet et des pâtes complètes. Ces glucides vont être utilisés par notre corps durant la nuit et nous permettront d’être plus performant”.

Voilà, vous n’aurez donc plus aucune excuse pour vous préparer à défier la “catcher car” le 7 mai prochain, seul(e) ou à plusieurs. D’ailleurs, à ce propos, si vous cliquez sur ce lien avant le 30 avril et que vous vous inscrivez à la course via l’application, vous bénéficierez d’une place en plus offerte par les casques de sport Philips. Que demander de plus ?