Laurie Greenland: Depuis 3 ans, mon entraînement hivernal n’a pas beaucoup changé. Je commence avec du travail de fitness et de force. Je soulève un peu plus de poids au fur et à mesure que les semaines passent et je pars pour des sorties VTT un peu plus longues. Ensuite, j’enchaîne avec pas mal de gainage et de squats. Et je continue avec des exercices pliométriques comme monter et descendre des escaliers. Beaucoup de mouvements rapides. C’est du travail réalisé au seuil? J’accumule beaucoup d’acides lactiques. Je réalise aussi beaucoup d’entraînements à intervalles durant lesquels je réalise des “S” avec le vélo. On a quelques pistes avec des courbes très prononcées pour réaliser ce genre d’entraînements et j’utilise les footage de ma caméra embarquée pour analyser mes performances. On essaie de reproduire l’effort d’un run comme à Fort William, par exemple, pour que je sois sûr de tenir la cadence jusqu’au dernier saut.