Comment bien entretenir ses skis

Il faudra vous équiper d’une équerre à lame, de pierres d’aiguisage, d’une lime, d’une brosse et d’élastiques. Passez l’équerre à lame à plat sur la semelle des skis pour donner le bon angle à vos lames en faisant un geste le plus fluide possible. Si vos skis n’ont pas été entretenus depuis assez longtemps, faites attention aux échardes métalliques potentielles. Utilisez ensuite la lime pour affûter les carres sur la tranche de vos skis, le but étant d’obtenir des carres totalement lisses, après quoi, il suffit de nettoyer à la brosse.