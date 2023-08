Les pénalités les plus mémorables de l’équipe de France de rugby

Demandez par exemple à Thierry Lacroix ce qu’il pense des pénalités chez les Bleus. Au cours de sa carrière internationale, qui s'est étendue de 1989 à 1997, le natif de Nogaro a signé le record du nombre de pénalités marquées pour l'équipe nationale avec 89 réalisations. Une référence qui tient toujours à l’heure actuelle. Il devance dans ce classement Morgan Parra (86) et Dimitri Yachvili (85). L'un des moments les plus marquants de la carrière de Thierry Lacroix a d’ailleurs eu lieu pendant la Coupe du Monde de Rugby de 1995 en Afrique du Sud, compétition durant laquelle il a été le meilleur marqueur du tournoi. Il a alors inscrit 112 points au total sur l’épreuve, dont 26 pénalités. Au total, Thierry Lacroix aura marqué 367 points durant sa carrière internationale, ce qui en fait le 5e meilleur marqueur des Bleus.

Demandez par exemple à Thierry Lacroix ce qu’il pense des pénalités chez les Bleus. Au cours de sa carrière internationale, qui s'est étendue de 1989 à 1997, le natif de Nogaro a signé le record du nombre de pénalités marquées pour l'équipe nationale avec 89 réalisations. Une référence qui tient toujours à l’heure actuelle. Il devance dans ce classement Morgan Parra (86) et Dimitri Yachvili (85). L'un des moments les plus marquants de la carrière de Thierry Lacroix a d’ailleurs eu lieu pendant la Coupe du Monde de Rugby de 1995 en Afrique du Sud, compétition durant laquelle il a été le meilleur marqueur du tournoi. Il a alors inscrit 112 points au total sur l’épreuve, dont 26 pénalités. Au total, Thierry Lacroix aura marqué 367 points durant sa carrière internationale, ce qui en fait le 5e meilleur marqueur des Bleus.

Demandez par exemple à Thierry Lacroix ce qu’il pense des pénalités chez les Bleus. Au cours de sa carrière internationale, qui s'est étendue de 1989 à 1997, le natif de Nogaro a signé le record du nombre de pénalités marquées pour l'équipe nationale avec 89 réalisations. Une référence qui tient toujours à l’heure actuelle. Il devance dans ce classement Morgan Parra (86) et Dimitri Yachvili (85). L'un des moments les plus marquants de la carrière de Thierry Lacroix a d’ailleurs eu lieu pendant la Coupe du Monde de Rugby de 1995 en Afrique du Sud, compétition durant laquelle il a été le meilleur marqueur du tournoi. Il a alors inscrit 112 points au total sur l’épreuve, dont 26 pénalités. Au total, Thierry Lacroix aura marqué 367 points durant sa carrière internationale, ce qui en fait le 5e meilleur marqueur des Bleus.