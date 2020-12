Le givre matinal fait son apparition, les journées sont courtes, le mercure baisse, et les premiers flocons sont tombés. Place aux gros manteaux, aux écharpes et autres bonnets bien enfouis bien cachés au fond de nos placards. Enfin, la saison de ski/snowboard, va bientôt commencer, à conditions, bien sûr, que les conditions sanitaires le permettent.

Le givre matinal fait son apparition, les journées sont courtes, le mercure baisse, et les premiers flocons sont tombés. Place aux gros manteaux, aux écharpes et autres bonnets bien enfouis bien cachés au fond de nos placards. Enfin, la saison de ski/snowboard, va bientôt commencer, à conditions, bien sûr, que les conditions sanitaires le permettent.

Des vêtement multicouches

Il n'est jamais agréable de commencer une rando et d’avoir trop chaud pour ensuite passer le journée à frissonner dans des vêtements humides. Bien gérer la chaleur et ses couches de vêtements, c’est la clé! Le secret c’est de rester au sec.

(du style Primaloft). La grosse différence, c’est que le duvet est plus chaud et plus compressible, mais le synthétique garde ses propriétés et garde la chaleur s’il devient humide. À votre guise!

Bâtons de ski rétractables

Les bâtons de ski rétractables vous permettent de rester à l'aise en toutes circonstances. Vous pourriez vous retrouver à marcher en flanc de montagne et avoir besoin d’un appui plus court ou plus long d’un seul côté. La plupart des gens utilisent aussi une différente taille de bâton s'ils montent ou descendent. Pour les snowboarders, il est idéal d’avoir un modèle de bâtons rétractables qui pourront se ranger dans leur sac à dos pendant les descentes.

Des gants fins

Ce n’est pas un secret, la randonnée donne chaud. Vous ne voudrez certainement pas transpirer dans de grosses mitaines et qu'elles restent humides pour le reste de la journée. Privilégiez donc une paire de gants assez fine. Elle vous permettra également de manipuler votre matériel beaucoup plus facilement.

Sac à Dos

Bouteille d’eau isolée

«Ski Strap»

Choisir vos fixations