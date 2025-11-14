Découvrez Erin Brooks, la prochaine superstar du surf

Le monde entier voyait venir Erin Brooks depuis longtemps. Même si elle n’a commencé à surfer qu’à l’âge, relativement tardif, de neuf ans, sa vie a pris des allures de tourbillon dès qu’elle a posé les pieds sur la wax. Haute d’à peine 1,55 m, cette boule d’énergie est déjà l’une des meilleures barrel riders de la planète et développe une puissance incroyable pour sa taille, surtout sur son backhand.

Erin Brooks est dans son élément © Chad Wadsworth/Red Bull Content Pool Je veux juste gagner des titres mondiaux, décrocher des médailles et inspirer les jeunes filles à ne jamais abandonner et à réaliser leurs rêves Erin Brooks

En 2022, Brooks s’est hissée à la quatrième place du Rip Curl Cup à Padang Padang, à Bali, éliminant au passage plusieurs des meilleurs tube riders masculins du monde. En 2023, elle a remporté son premier événement des Challenger Series au Brésil, avant d’enchaîner avec une deuxième victoire consécutive début 2024, dans les vagues puissantes du Gold Coast Pro.

Erin Brooks prend d'assaut la quatrième place de la Rip Curl Cup 2022 © Nate Lawrence/Rip Curl

Peu de temps après, elle s’est imposée en wildcard au Fiji Pro – sa toute première épreuve du Championship Tour – avant de conclure l’année par une victoire au Pipe Masters.

En 2025, solidement installée au plus haut niveau du surf, elle a fêté ses 18 ans, fait la couverture de Surfer Mag et décroché le titre de Rookie of the Year, tout en qualifiant sa saison de « frustrante ».

Plongez ci-dessous pour découvrir le parcours de Brooks, et comprendre comment son histoire pourrait la propulser vers une carrière faîte de succès.

01 Born in the USA

En eaux profondes à Cloudbreak en 2025 © Jimmy Wilson/Red Bull Content Pool

Brooks est née au Texas, a grandi à Hawaï et brandit aujourd’hui fièrement le drapeau canadien sur le Championship Tour de la World Surf League. Elle a passé ses premières années se sont déroulées à Boerne, près de San Antonio, rythmées par les activités classiques de l’enfance : gymnastique, football, danse et solide attachement au sport texan. La famille Brooks – le père Jeff, la mère Michelle et le frère aîné Jacob – est fan inconditionnelle des Dallas Cowboys, et Erin garde un souvenir attendri de leurs labradors, Troy et Emmitt, baptisés en hommage à des joueurs de l’équipe (Troy Aikman et Emmitt Smith).

Lorsqu’elle avait neuf ans, ses parents ont pris leur retraite et déménagé à Maui. Une fois leur fille mordue de surf, et son talent hors norme révélé, ils ont choisi de s’installer à Oahu pour relever de plus grands défis. « Oahu a tellement plus de vagues », explique Brooks. « C’est un vrai terrain d’entraînement. »

Erin Brooks remporte le Vans Pipe Masters dans un style endiablé © Brent Bielmann/Vans

En vivant sur la North Shore, Brooks a trouvé sa place dans les lineups et s’y est fait des amitiés pour la vie. « Je suis tellement contente qu’on ait déménagé là-bas quand on l’a fait », dit-elle, « ça m’a permis de devenir plus à l’aise dans les grosses vagues. Je pense que ça s’est vu quand j’ai gagné le Pipe Masters ; je suis si fière d’avoir mon nom aux côtés de surfeurs aussi incroyables. J’aime tellement Hawaï, ce serait vraiment difficile d’en partir un jour. »

02 Ô Canada

Brooks a représenté le Canada pour la première fois à seulement 13 ans – « avant même d’avoir un passeport », plaisante-t-elle – grâce à la citoyenneté de son père. « Mon rêve, c’est d’avoir un jour une maison de vacances à Tofino », confie-t-elle. « Une fois qu’on a pris l’avion, le ferry, puis trois heures de route… c’est tout un périple entre les compétitions. Pendant l’intersaison, je voyage beaucoup, donc c’est plus simple de rester souvent aux États-Unis. »

Erin Brooks remporte le Championship Tour pour le Canada à Cloudbreak © Matt Dunbar/World Surf League

Brooks adopte pleinement le Great White North, s’imprègne de la culture et apprend le français pour se rapprocher de ses origines. L’an dernier, elle a même lancé la première balle d’un match des Toronto Blue Jays. « En plein dans la zone ! » rit-elle.

Et côté surf ? « J’ai scoré pas mal de vagues », sourit Brooks. « Les gens n’aiment pas trop que j’en parle, mais je pense que je devrais, parce que j’aimerais que plus de monde y aille ! Il y a plein de super vagues si vous sortez en bateau : des right point breaks, des slabs, toutes sortes de vagues – il faut juste connaître les bonnes personnes ! »

03 Le monde animal

Brooks a toujours eu un faible pour les animaux. En grandissant, elle passait du temps dans les fermes de ses amis au Texas, rêvant d’avoir un jour la sienne. « Quand je serai à la retraite, j’aimerais en avoir une », dit-elle. « Des vaches, des ânes, des poules. Je ne suis pas sûre pour les chevaux – ça a l’air d’être beaucoup de boulot, mais une vache, c’est une priorité. » [rires]

Pour l’instant, Brooks se contente d’être la « maman » de son golden retriever, Jimmy. « Je l’ai depuis deux ans, et c’est mon meilleur ami », dit-elle fièrement. « J’adore l’emmener en promenade et à la plage dès que je peux. Il me fait toujours sourire. »

Dans le tumulte des voyages et des compétitions, Jimmy reste un repère constant. « Jimmy me garde les pieds sur terre », dit-elle. « Après une grosse série ou une session difficile, il est toujours là pour me rappeler qu’il faut s’amuser. »

04 Héros d’enfance

Brooks a grandi en admirant les mêmes surfeuses que ses pairs – « J’adorais regarder Carissa Moore et Steph Gilmore, et le style de Coco Ho » – mais elle s’est peu à peu tournée vers les hommes qui repoussaient les limites de la performance. « À Hawaï, tout le monde vénère John John Florence, Kelly Slater, ou même Mick Fanning », raconte-t-elle, « mais moi, j’adorais regarder Gabriel Medina et Italo Ferreira, leur façon de replaquer leurs airs… ils sont si félins. »

Italo Ferreira surfe Pipeline © Ryan Miller/Red Bull Content Pool

Cette inspiration n’est pas passée inaperçue. « Italo et Gabriel m’ont même envoyé des messages à propos de mes airs », sourit-elle. « C’est dingue, venant de mecs comme eux – non seulement qu’ils remarquent, mais qu’ils prennent le temps de le dire. Ça m’a toujours fait chaud au cœur. »

Brooks a affronté Gilmore pour la première fois cette année au Gold Coast Pro, où elle avait obtenu une wildcard pour une compétition que Steph avait déjà remportée six fois. « J’étais super nerveuse », admet-elle.

Erin Brooks et un backhand brutal à Burleigh Heads © Andrew Shield/World Surf League

« Elle a gagné cet event tellement de fois, et avec le public derrière elle, je savais que je devais surfer à mon meilleur niveau. Elle a pris un barrel dès sa première vague puis enchaîné une de ses carves signature, et je me suis dit, OK, c’est du sérieux, il faut que je hausse le ton. Puis j’ai trouvé mon rythme et j’ai scoré un 8 et un 9. C’était irréel quand ils ont annoncé les notes. Je pensais vraiment que j’allais être sous-notée, surtout face à elle. »

La relève ? Steph Gilmore et Erin Brooks sur la Gold Coast © Beatriz Ryder/World Surf League

« Steph mérite tout le respect du monde – elle et Carissa sont les légendes du surf féminin. C’était une journée incroyable, et j’espère pouvoir affronter Carissa un jour aussi, si elle revient. »

05 Rising Tides

Le programme Rising Tides de la WSL est devenu un moment fort du Championship Tour, offrant à des jeunes filles locales la chance de surfer aux côtés de leurs idoles et d’apprendre des meilleures. « C’est un super programme », dit Brooks. « On voit à quel point ça compte pour elles. Je trouverai toujours du temps pour ça. »

La jeune Erin Brooks lors de la session de Rising Tides, à Maui, en 2019 © Cait Miers/World Surf League Tu sourirais aussi comme Erin Brooks, en surfant avec tous tes héros © Cait Miers/World Surf League

Le lien entre Brooks et le Rising Tides est profond : elle a participé à la première session en 2019, à Maui, à 12 ans à peine, bien avant d’intégrer le CT elle-même. « C’est fou de penser que j’étais l’une de ces petites filles à ramer au large », dit-elle. « C’était la toute première édition, et je me souviens à quel point c’était cool de surfer avec les pros. J’étais hyper nerveuse, mais tout le monde était tellement gentil. »

Erin Brooks à Rising Tides à Jeffreys Bay, Afrique du Sud © Kody McGregor/World Surf League Erin Brooks à Rising Tides à Saquarema, Brésil © Camila Othon/World Surf League

Cette année, sur plusieurs événements, Brooks s’est retrouvée de l’autre côté de la corde – en tant qu’athlète CT accompagnant la nouvelle génération. « La boucle est bouclée », sourit-elle. « Voir leurs visages s’illuminer quand elles prennent une vague, c’est le meilleur sentiment. Si je peux être cette personne pour ne serait-ce qu’une fille, c’est vraiment spécial. »

Pour Brooks, Rising Tides est plus qu’un souvenir marquant : c’est un rappel de son propre parcours. Partager son amour de l’océan lui permet de rester connectée à la joie qui a tout déclenché.

06 Esprit de famille

Le travail acharné coule dans les veines des Brooks. Son père était Marine, et son frère a rejoint les gardes côte. Voir leur discipline a façonné son approche du surf. « Mon frère était très fort à l’école, il avait des bourses en football (américain, NDLR), mais il a toujours voulu entrer dans l’armée. Mon père le poussait à donner le meilleur chaque jour, et j’ai appris de ça », explique-t-elle. « C’est ce travail acharné qui m’a amenée ici. »

« Quand j’ai commencé à surfer, mon père a pensé que c’était pour le fun, mais quand c'est devenu sérieux il a eu la même attitude qu’avec mon frère, il a fait en sorte que je me donne à 100%. »

Même Erin Brooks sait que, parfois, tu as besoin d'un câlin de papa © Emma Sharon/World Surf League Je suis vraiment reconnaissante envers mon père de m’avoir poussée, et envers ma famille pour leur soutien constant Erin Brooks

Cet esprit de rigueur a toujours été équilibré par une forte connexion familiale. « Ils m’ont toujours soutenue », dit Brooks. « Ils savent à quel point j’aime le surf, mais ils ont aussi veillé à ce que je garde les pieds sur terre et n’oublie jamais que le surf doit rester un plaisir. »

Le combat de sa mère contre le cancer lui a donné du recul. « La voir subir la chimio, perdre ses cheveux et du poids, changer physiquement, je me disais que mes problèmes n’étaient rien à côté. Elle gardait le sourire, me préparait à manger, et je n’arrêtais pas de lui dire : “Maman, assieds-toi !” »

Cette force familiale est ce qui garde Brooks ancrée, peu importe où la vie et le tour la mènent.

07 Vie de rookie

La saison 2025 de Brooks sur le Championship Tour a été un vrai retour à la réalité. Après avoir dominé le Challenger Series 2024 et gagné le Fiji Pro en wildcard, elle abordait son année de débutante avec de grandes attentes. « Je n’ai pas été satisfaite de ma première année sur le tour », admet-elle. « Ça a été un choc, mais je pense que c’était bien pour moi. L’an dernier, j’ai eu ma meilleure saison, avec plein de victoires. Je me sentais imbattable, puis je me suis vite fait ramener sur terre [rires]. »

La jeune surfeuse Erin Brooks, en route vers la victoire au Fiji Pro © Matt Dunbar/World Surf League

Gagner à Fidji en wildcard reste l’un de ses plus grands accomplissements, surtout après avoir peiné à retrouver cette forme en 2025. « Cette victoire a encore plus de valeur maintenant », dit-elle. « J’y suis allée juste pour m’amuser, et ça m’a réussi toute l’année. Cette saison, j’ai voulu être plus concentrée, mais j’ai trop réfléchi, stressé et laissé la pression me monter à la tête après cette victoire. »

Parfois, le Championship Tour s'avère être plus un cauchemar qu'un rêve © Cait Miers/World Surf League

« Avec le recul, je me suis améliorée au fil de la saison, avec de bons résultats, juste pas ceux que je voulais. Peut-être qu’au final, c’est une bonne chose ? Ça me donnera sûrement plus de motivation pendant l’intersaison, ça c’est sûr. »

Brooks attribue une grande partie de ses progrès à son coach, Jake Paterson. Associer son talent naturel à son sens tactique et son exigence a été une combinaison gagnante. « J’ai l’impression d’apprendre et d’appliquer, je m’améliore petit à petit», dit-elle.

Jake Paterson et Erin Brooks se serrent les coudes à Tahiti © Beatriz Ryder/World Surf League

Même les revers sont devenus des leçons : changement de planches en milieu de saison, gestion du stress, apprentissage de la résilience… tout ça fait partie de l’apprentissage lorsqu’on est rookie. « Mon coach dit toujours : garde tes erreurs en tête, mais ne les laisse pas te définir », confie-t-elle. « Je me sens bien plus à l’aise et forte mentalement maintenant. J’ai hâte d’être à la prochaine saison [rires]. »

08 Hors de l’eau

Brooks est toujours en mouvement © Chad Wadsworth/Red Bull Content Pool

Même quand elle ne surfe pas, Brooks reste en mouvement. Le fitness fait partie de son quotidien, mais pour elle, ce n’est pas qu’une question de performance. Au Red Bull High Performance Center, elle se concentre sur la condition physique et la force, pour développer une puissance à la hauteur de son niveau dans l’eau.

Erin Brooks bulks in the gym to shred in the water © Jimmy Wilson/Red Bull Content Pool

« Ces dernières années, j’ai beaucoup travaillé l’agilité et son contrôle dans les airs, mais cette saison, je me suis vraiment concentrée sur la force et le conditionnement, pour être plus puissante. À 1,55 m et 52 kg, face à des filles bien plus grandes, je dois pouvoir envoyer de gros sprays, mais aussi me protéger des blessures », explique-t-elle.

L’aspect mental est tout aussi crucial. Brooks lit des ouvrages sur la confiance et la maîtrise de soi pour surmonter le doute. « Face aux meilleures, qui ne font presque jamais d’erreurs, c’est facile de se frustrer. J’ai fait pas mal d’erreurs de rookie cette année, et j’avais tendance à trop y penser. Maintenant, j’apprends à les reconnaître sans m’y attarder. C’est un vrai tournant pour moi. »

Erin Brooks, en harmonie avec l'océan © Marcelo Maragni/Red Bull Illume

En dehors de l’entraînement structuré, Brooks reste active par plaisir : elle court avec Jimmy, fait du skate avec Sky Brown et s’est récemment mise au golf avec Sierra Kerr. « Je pense que ça va devenir mon nouveau hobby ! » rit-elle. « Je veux toujours progresser, mais aussi m’amuser. »

09 Derniers mots

La philosophie de Brooks tient en une règle simple : « Depuis que je suis petite, mon père m’a toujours dit : “l’hésitation mène à la dévastation. Si tu veux faire quelque chose, fais-le à 100 %. »

Erin Brooks et le mélange parfait de précision et de puissance à Cloudbreak © Jimmy Wilson/Red Bull Content Pool

« Mon but ultime, c’est d’être la meilleure version de moi-même chaque jour », dit-elle, « mais en compétition, je veux juste gagner des titres mondiaux, décrocher des médailles et inspirer les jeunes filles à ne jamais abandonner, à réaliser leurs rêves. »

Dotée d’un talent prodigieux, d’une discipline quasi militaire et d’un entourage solide, Erin Brooks semble promise à une longue carrière au sommet – et à inspirer toute une génération à suivre la vague. Le monde entier est prêt à savourer le spectacle.