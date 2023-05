7 choses à ne jamais faire avant de courir

Ce qui est bien avec la course , c'est qu'on peut la pratiquer n'importe où, n'importe quand et qu'elle ne nécessite pas ou peu de préparation. Enfin ça, c'est vrai si vous vous contentez de faire le tour du pâté de maison... Si vous souhaitez préparer un événement du calibre de la Wings for Life World Run , dont le départ est prévu le 7 mai 2023 vous aurez besoin d'un minimum d'entraînement. Et d'un bon. Voici les choses qu'il faut absolument éviter pour bien vous préparer.

01 Ne pas dormir assez

Mieux dormir rend plus performant © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Les coureurs aiment comparer les distances qu'ils parcourent, leur vitesse moyenne et la fréquence de leurs séances d'entraînement... Moins leur temps de sommeil. Pourtant, c'est l'un des paramètres les plus importants d'un bon programme d'entraînement. Le sommeil permet, d'une part, au corps et à l'esprit de récupérer, mais également d'activer le système immunitaire.

Il libère aussi des hormones de croissance qui sont primordiales dans le processus de régénération des muscles et de réparation du corps. Sans une régénération suffisante, votre corps ne pourra pas être à son niveau maximum de performance. Une bonne quantité de sommeil, avant et après la course, est donc nécessaire.

02

Bien s'hydrater © Desmond Louw/Red Bull Content Pool

Comme diraient plus ou moins les Inconnus, il y a des bonnes et des mauvaises manières de s'hydrater, surtout avant d'aller courir. Par exemple, ce n'est pas très judiceux de boire des litres d'eau juste avant un gros effort ou de prendre de l'eau gazeuse au dernier moment. Si vous ne voulez pas trop brusquer votre corps, espacez votre hydratation sur une longue période de temps et buvez même lorsque vous ne vous entraînez pas (cela va de soi). Grâce à ça, votre corps sera suffisamment hydraté lorsque vous aurez besoin d'être au top.

03 Manger n'importe quoi

Manger juste avant une course met la pression sur votre estomac © Bazzoka Creative GmbH/Red Bull Content Pool

Ingérer le plus de glucides possibles juste avant une course est une très mauvaise idée. Pourquoi ? Car l'énergie que votre estomac dépensera à digérer sera de l'énergie en moins pour votre corps durant l'effort. Attendez donc toujours au moins deux heures entre le repas et la course. En ce qui concerne les aliments gras, sucrés et riches en fibres, c'est mieux de les éviter car ils sont difficiles à digérer.

04 Les étirements statiques

Les étirements statiques avant de courir sont contre-productifs © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Les étirements statiques juste avant une course sont contre-productifs, et ce pour deux raisons. Premièrement, les muscles étirés sont moins performants. En d'autres termes, s'étirer sans bouger réduit la vitesse et la force musculaire. Deuxièmement, une faible tension des muscles augmente les risques de blessures car ces derniers sont moins élastiques au pic de leur force. Votre échauffement doit donc être dynamique (n'hésitez pas à faire swinger vos jambes !) Les étirements statiques ne sont pas à bannir pour autant et peuvent être effectués juste après la course.

05 Négliger une envie pressante

N'oubliez pas d'aller aux toilettes avant le départ © Philip Platzer for Wings for Life World Run

S'entraîner le ventre plein ou la vessie pleine n'est vraiment pas agréable. Même si vous n'êtes pas sûr(e) d'avoir envie, une petite visite de dernière minute aux toilettes peut vous sauver la mise. N'hésitez pas non plus à travailler sur votre alimentation et votre nutrition si vous avez souvent besoin d'aller aux toilettes durant vos runs.

06 Courir sans chaussettes

N'oubliez pas vos chaussettes ! © Greg Poissonnier/Red Bull Content Pool

L'été arrive, les températures augmentent et avec elles l'envie de courir sans chaussettes. Pourtant, elles sont un élément indispensable de votre attirail de coureur. De bonnes chaussettes de course permettent non seulement à vos pieds de respirer et de transpirer correctement, mais les protègent également des petits graviers et autres brindilles qui tentent désespérément de s'inviter dans vos chaussures. Faites juste attention à ce qu'elles soient bien mises car un pli peut rapidement devenir (très) désagréable.

07 Porter des nouvelles chaussures lors d'une course

Ne portez jamais de nouvelles chaussures avant une course © Phil Pham/Red Bull Content Pool

Vous avez suivi votre programme à la virgule près, avez évité tous les écueils possibles et inimaginables et êtes fin prêt(e) pour le grand jour. Mais alors, qu'est-ce qui pourrait (encore) se mettre en travers de votre chemin ? Porter des nouvelles chaussures le jour J ! Il est indispensable de les faire avant de vous lancer sur une grande distance, même si c'est exactement le même modèle que celles que vous portiez précédemment. Il faut laisser le temps au matériaux de se détendre et à vos pieds de s'habituer. Rien ne vaut donc votre bonne vielle paire en qui vous avez entièrement confiance pour atteindre les sommets !

Si cet article vous a donné envie de courir, pourquoi ne pas vous tester et vous inscrire à la 10ème édition de la Wings for Life World Run le 7 mai 2023 prochain ?

