Les dix choses à faire pour rater le lancement de sa startup

Pour Jules Coignard , tout a commencé par une rencontre en 2013. À cette époque, ce jeune trentenaire passionné d’océan et originaire de la côte basque fait ses armes chez Airbus, au Mexique. « J’évoluais dans un milieu, l’aéronautique, qui ne me passionnait pas. » se souvient-il. Heureusement, son futur acolyte, Raphaël Masvigner , rencontré chez Airbus, est alors dans le même cas que lui. « C’est notre amour pour l’océan et notre intérêt pour toutes les problématiques qui lui sont liées, comme celle des déchets marins, qui nous ont rapprochés. »

Rapidement, les deux amis constatent qu’il est nécessaire de passer par la terre pour régler les problèmes de la mer : « En remontant la chaîne des déchets, on constate qu’ils viennent d’une économie linéaire, qui prend, transforme et jette les ressources. On s’est alors dit qu’il fallait agir pour s’orienter vers une économie circulaire, plus durable et centrée sur une utilisation intelligente des ressources pour vivre dans un monde sans déchets. »

Au quotidien, Jules et ses équipes font ainsi le lien entre les startups (et autres porteurs de projets) et les organisations afin qu’ils puissent co-créer l’économie de demain. Autant dire que l'entrepreneur sait donc de quoi il parle lorsqu’on évoque avec lui les pires erreurs à commettre au moment de monter son projet. Florilège, commenté par Jules.

« Ne pas avoir ça en tête aujourd’hui est une énorme erreur, et ce quel que soit le domaine dans lequel tu te lances ! Pour exister dans le monde économique d’aujourd’hui et de demain, il faut contribuer à la transition environnementale et y penser dès le début. Le marché s’oriente vers l’économie circulaire, les consommateurs évoluent, et la législation aussi. D’ailleurs, c’est également le cas des talents. Pour garder ceux de demain au sein de ton entreprise, il faut se positionner très tôt sur ces sujets. »

« Il ne faut pas s’isoler et ne faire confiance qu’à soi-même. Il existe une technique qu’on appelle celle des 50 cafés (qu’il est possible de remplacer par des Red Bull, bien évidemment, ndlr.) L’idée, c’est simplement de passer un moment avec 50 personnes différentes pour évoquer ton idée, qui va évoluer énormément au fil de l’eau parce que tu vas recevoir des feedbacks différents. Il est d’ailleurs important de rencontrer des gens qui ont des compétences dans le secteur visé, et d’autres qui n’en ont pas, mais qui apporteront toujours quelque chose de particulier. »

