Dix conseils à suivre avant de se mettre à l’escalade

01 Apprendre à analyser une paroi

Ça semble logique, et pourtant, de nombreux grimpeurs ont la fâcheuse tendance à foncer tête baissée avant de se retrouver bloqués quelques mouvements plus tard. Désolé de briser vos rêves, mais il y a assez peu de chances pour que vous ayez les mêmes qualités que Spider-Man. Attaquer une paroi, c’est d’abord savoir l’analyser. Il faut visualiser, pas à pas, où iront potentiellement se caler vos différents appuis. Du bas de la voie jusqu’au sommet. Cette technique, qui doit devenir une habitude, vous aidera à vous sortir de nombreuses situations complexes, vous fera gagner un temps précieux et économiser vos efforts.

02 Garder son calme

Ce conseil est sans l’ombre d’un doute l’un des plus importants. L’ escalade est un sport qui repose en partie sur l’explosivité mais aussi et surtout sur l’endurance et l’équilibre. Et qui dit endurance dit calme plat. Si un grimpeur perd son sang froid, il risque de se crisper et de rapidement lâcher prise. Le yoga peut donc être une bonne activité de complément. En fait, c’est la pratique qui rencontre le plus grand succès chez les athlètes. Il faut dire qu’elle permet d’apprendre à mieux gérer sa respiration et favorise la circulation sanguine. De plus, les exercices renforcent les muscles de la sangle abdominale et du plancher pelvien, ce qu’on appelle communément le “core” ou “noyau”.

03 Avoir un partenaire

Si vous n’avez pas encore trouvé le tapis de yoga de vos rêves et que vous avez tendance à paniquer après avoir pris un peu de hauteur, la présence d’un partenaire de grimpe sera primordiale. Elle est d’ailleurs préconisée dans la grande majorité des cas. Car même alors que le grimpeur est seul face à l’obstacle, profiter des conseils, qu’ils touchent à l’aspect psychologique ou physique, peut faire une énorme différence. De plus, pour la conquête de voies plus hautes, il vous faudra de toute façon vous équiper d’un baudrier et d’une corde pour évoluer en toute sécurité. Mieux vaut donc faire appel à une personne en qui vous avez une confiance totale.

Oriane Bertone sur un bloc à Fontainebleau © Bastien Seon/Red Bull Content Pool

04 Ne pas avoir peur de l'échec

Comme à peu près toute pratique (sauf peut-être le Air Guitar ou le Bubble Foot), l’escalade offre une courbe de progression vertigineuse. C’est tout à fait normal de buter sur de nombreux obstacles ou de tomber. C’est même comme ça qu’on progresse puisque chaque appui mal positionné vous apprend (de manière un peu cruelle, certes) ce que vous ne devez pas faire. Alors on relève la tête, on reprend son souffle… Une petite pincée de magnésie et ça repart de l’avant !

À l'exact opposée, il ne sert à rien de se lancer à cœur perdu dès le départ sur des blocs trop complexes. Il faudra prendre le temps de découvrir et développer votre propre rythme d’escalade, quel que soit le parcours.

05 Grimper avec les bras tendus

La plupart des débutants rencontrent les mêmes difficultés et développent du même coup de mauvaises habitudes. En général, ceux-ci grimpent en pliant les bras pour rester le plus proche possible de la paroi. Si cette technique peut être rassurante, elle entraîne surtout une fatigue considérable en nécessitant un effort élevé concentré sur les seuls avant-bras. En tendant les bras le plus possible, l’effort est en partie transféré sur les jambes, là où doit s’effectuer le gros du travail pour grimper mieux et plus longtemps.

06 Bien positionner ses pieds

Au départ, absolument tout le monde, du futur champion à celui qui ne retournera jamais en forêt de Fontainebleau, possède le même mauvais positionnement des pieds. Un grand nombre d’apprentis grimpeurs ont le réflexe de regarder au-dessus d’eux pour tenter d’atteindre le sommet le plus rapidement possible. Cette habitude entraîne, une nouvelle fois, une sous-utilisation des jambes et des pieds. La stratégie à adopter pour progresser dans ce secteur consiste à essayer de faire le moins de bruit possible en escaladant une paroi. Pour cela, vous serez obligé de maximiser l’utilisation des prises aux pieds, améliorant ainsi votre technique.

Alberto Ginés López et sa prochaine prise © Stefan Voitl/Red Bull Content Pool

07 Bien connaître les cotations

En escalade, la cotation permet de connaître à la fois le type de voie, son engagement et surtout sa difficulté. Chaque pays possède un système différent. En France, le degré de difficulté va de 3 à 9. 3 étant une surface relativement escarpée sur laquelle il est nécessaire de s’aider de ses mains. Viennent ensuite les lettres qui désignent la complexité : du plus simple (a) au plus compliqué (c). Si les lettres sont en majuscule, il s’agit d’un bloc, sinon, c’est une voie classique.

08 Eviter le surmenage

Même dans le cas d’un coup de foudre avec les parois de Fontainebleau, ne passez pas vos semaines là-bas. L’escalade sollicite la totalité du corps à des degrés parfois très intenses. Grimper une à trois fois par semaine est un très bon rythme pour progresser sans risquer de vous faire mal.

09 Bien s’équiper

Cela peut sembler évident, mais l’équipement pour lequel vous opterez à vos débuts revêt une certaine importance. Des chaussures de mauvaise qualité ou à la taille mal ajustée entraineront un risque plus grand de vous blesser. Il en va de même pour le casque, le baudrier ou les mousquetons. On parle tout de même d’un sport extrême.

Escalade de rocher © Jan Kasl

10 Bien s’alimenter

On l’a déjà dit, l’escalade est un sport extrême. Sa pratique est très énergivore pour le corps humain, il faudra donc faire attention à bien vous alimenter. Avant de grimper, il est recommandé de consommer des produits gras dits sains comme l’avocat, les cacahuètes ou des protéines. Privilégiez ensuite les sucres durant vos sessions en optant par exemple pour des barres énergétiques. Après l’effort, on préférera les glucides : riz, patates et quelques protéines pour aider les muscles à se remettre de l’effort fourni.

En attendant de devenir un professionnel de la grimpe, avec votre sac de craie en permanence accroché à la taille, vous pourrez toujours assister aux exploits d' Oriane Bertone et d’Alberto Ginés López. La vice-championne du monde de bloc et le champion olympique escaladeront les parois escarpées du Bourget lors des Jeux Olympiques de Paris 2024.