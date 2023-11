Les différences entre l'escalade de vitesse, de bloc et de difficulté

01 Qui a inventé l’escalade ?

En tant que sport, l’escalade (à ne pas confondre avec l’alpinisme) a doucement mais sûrement gagné en popularité depuis sa naissance à la fin du XIXe siècle en Europe centrale. La première voie ou mur dédié à l’escalade aurait vu le jour à Seattle en 1939. À Leeds, il a fallu attendre 1964 pour qu’une voie artificielle soit construite dans un couloir de l’université.

Le sport a vu sa popularité exploser dans les années 80 avec de nombreuses salles ouvrant leurs portes à cette époque. Au même moment, les premières compétitions de haut niveau étaient organisées un peu partout sur le globe. Les Championnats du monde ont fait leur apparition en 1991, à Francfort. En 1997, le Conseil International de l’Escalade de Compétition était créé pour chapeauter la discipline, il sera remplacé en 2007 par l’IFSC.

Aujourd’hui, l’escalade est un sport olympique. Il a rejoint le panthéon des sports à Tokyo, en 2020.

02

Pour faire court : il s’agit d’escalader trois voies artificielles en intérieur. La plupart des grimpeurs professionnels se spécialisent dans une des trois sous-catégories que sont la difficulté, la vitesse ou le bloc. Alors que la popularité du sport atteignait des sommets, un nouveau format a été créé : le combiné. C’est d’ailleurs cette discipline qui a été retenue pour les Jeux de Tokyo 2020. Les grimpeurs ont donc dû s'adapter et devenir plus complets pour espérer décrocher une médaille. Vitesse, difficulté et bloc, tout était mélangé et l’athlète qui obtenait la meilleure note moyenne l’emportait. Pour Paris 2024, le format changera à nouveau : une épreuve mêlera bloc et difficulté, l’autre sera exclusivement axée sur la vitesse.

26 minutes ABC de... l'escalade Rejoins Sasha DiGiulian en expédition autour du globe avec quelques-uns des meilleurs grimpeurs du monde.

03 Quelles sont les différentes disciplines d’escalade

Les trois disciplines qui font partie de l’escalade compétitive sont très différentes l’une de l’autre et font appel à des capacités bien distinctes :

Le bloc

L’objectif : résoudre le plus de problèmes (des blocs extrêmement complexes) en utilisant le moins de mouvements possibles

Taille de la voie : 4 mètres

Restrictions de temps : quatre minutes sur chaque bloc

Capacités : puissance, agilité, technique

Les épreuves de bloc ont lieu sur des… blocs de quatre mètres de haut. On grimpe sans corde, mais l’espace est couvert de matelas. Les grimpeurs ont quatre minutes pour passer des routes extrêmement compliquées, le but étant de réussir à escalader le plus de blocs différents en tombant le moins possible. En général, deux à quatre crux (les endroits les plus difficiles à passer) sont présents par bloc.

La vitesse

L’objectif : atteindre le haut de la voie avant son concurrent

Taille de la voie : 15 mètres

Restrictions de temps : Aucune. Le record du monde actuel est de 5,48 secondes

Capacités : explosivité, agilité

En escalade de vitesse, l’objectif est de grimper un mur de 15 mètres à vitesse maximale. À chaque tour, deux athlètes s’affrontent sur des voies symétriques. Celui qui atteint le sommet en premier l’emporte.

La difficulté

L’objectif : atteindre la prise la plus haute possible avant la fin de la limite de temps

Taille de la voie : 15 mètres et au moins 7 mètres en dévers

Restrictions de temps : Six minutes

Capacités : puissance, endurance

En difficulté, l’athlète doit escalader une voie de 15 mètres de haut. L’objectif est d’atteindre la prise la plus haute possible dans les six minutes de temps imparti (ou d’arriver tout en haut). Si plusieurs participants arrivent en haut du mur, c’est le plus rapide qui l’emporte. Au cours de l’ascension, les grimpeurs ajustent leur baudrier pour ne pas tomber de trop haut en cas de chute. Les voies comptent aussi 7 mètres en dévers, les athlètes doivent donc être puissants, endurants et techniques pour s’en sortir.

Shauna Coxsey grimpe pendant les Championnats du monde de bloc IFSC © Jake Thompson/Red Bull Content Pool Alexander Megos grimpe lors de la Coupe du monde IFSC de combiné © Suguru Saito / Red Bull Content Pool Petra Klingler at the IFSC Climbing World Championships Combined Final © Suguru Saito/Red Bull Content Pool Janja Garnbret en route vers les sommets © Suguru Saito/Red Bull Content Pool Miho Nonaka s'accroche pendant la finale du combiné © Suguru Saito / Red Bull Content Pool

04 Quel est le matériel nécessaire pour se mettre à l’escalade ?

Votre liste de course peut varier en fonction de la discipline que vous choisirez, mais dans tous les cas, vous aurez besoin d’une bonne paire de chaussons d’escalade. Leur légèreté et leur accroche est absolument indispensable si vous voulez tenter d'escalader quoi que ce soit. De plus, faites très attention à la taille en optant pour la plus petite possible, il faut que vous soyez capable de replier vos orteils pour embrasser plus pleinement les prises et ainsi avoir un bon support.

2 minutes Shauna Coxsey apprend l'escalade à Daniel Ricciardo Le pilote de F1 Daniel Ricciardo rencontre la championne britannique d'escalade Shauna Coxsey.

05 Quelles sont les meilleures techniques de grimpe ?

L’escalade est une discipline extrêmement complexe dans laquelle on retrouve de nombreuses techniques. Pour les débutants comme pour les professionnels, tout commence avec la visualisation (où est la prochaine prise ? Quel mouvement dois-je faire ?), la traction (on effectue le mouvement choisi précédemment) et la stabilisation (on se recentre physiquement en adoptant une position stable avant de répéter le processus). À cela viennent ensuite s’ajouter une myriade d’autres mouvements et pratiques pour finalement arriver au jeté, sans aucun doute le geste le plus impressionnant de la discipline comme ci-dessous :

1 minutes Regardez ces mouvements d'escalade incroyables ! La championne du monde d'escalade Shauna Coxsey vous donne ses conseils pour progresser. Dans la vidéo ci-dessous, regardez ces mouvements d'escalade de bloc incroyables !

06 Qui sont les athlètes à suivre ?

Domen Škofic pendant l'ascension de la cheminée à Trbovlje © Jakob Schweighofer/Red Bull Content Pool Natalia Grossman grimpe en dévers © Daniel Milchev/Red Bull Content Pool Jain Kim en pleine ascension d'une voie artificielle © Suguru Saito / Red Bull Content Pool Alberto Ginés López aux Championnats d'Europe © Phil Pham/Red Bull Content Pool Janja Garnbret à l'entraînement © Samo Vidic/Red Bull Content Pool Jessica Pilz en délicate posture © Erich Spiess/ASP/Red Bull Content Pool Petra Klingler se prépare à grimper © Viktoria Pischl / Red Bull Content Pool Shauna Coxsey s'accroche à une prise © Matthew Bird / Red Bull Content Pool

Oriane Bertone - À seulement 18 ans, Oriane Bertone fait partie de la nouvelle génération dorée de l’escalade mondiale. Cet été, la Française a terminé à la première place d’une étape de la Coupe du monde, à Prague. Elle sera présente aux Jeux olympiques de Paris 2024.

Domen Škofic - Le Slovène est un spécialiste de la difficulté, il a une Coupe du monde à son palmarès et a passé plusieurs voies 9a+.

Jain Kim – L’athlète sud-coréenne fait partie des sportifs les plus décorés de la discipline, en difficulté comme en bloc. Elle a déjà remporté plusieurs Coupes et Championnats du monde.

Natalie Grossman – Ultra dominatrice lors de la Coupe du monde 2022 de bloc, remportant 5 des 6 étapes, l'Américaine a aussi terminé troisième en difficulté. En 2023, elle a gagné deux étapes de bloc.

Janja Garnbret – Elle a remporté des Coupes du monde en difficulté, en bloc et en combiné. Sur les Championnats du monde, elle a aussi terminé en tête en difficulté et en bloc. Elle est la première athlète de l’histoire de l’escalade à avoir remporté toutes les compétitions de bloc sur une saison.

Jessica Pilz – La championne de difficulté 2018 est une habituée des podiums mondiaux, dans sa discipline fétiche mais aussi en bloc.

Alberto Ginés López - Le champion olympique en titre. L’espagnol, lui aussi très jeune, a également remporté le Dual Ascent 2022 (et atteint la finale l’année suivante).

Petra Klingler – La Suissesse de 31 ans a un titre mondial en bloc à son actif, elle a également participé à plusieurs compétitions en vitesse et en escalade glaciaire.

Shauna Coxsey – Première championne du monde de bloc britannique, Coxsey est aussi montée sur le podium des mondiaux de 2019 en combiné.

07

Si vous souhaitez vivre plus d’événements d’escalade, en compétition comme dans sa forme traditionnelle, vous êtes au bon endroit. Vous pouvez d’ailleurs retrouver ces films et vidéos sur la Red Bull TV.

Pour ce qui est des compétitions mondiales dites « classiques », la Coupe du monde IFSC a lieu chaque année en Chine, Corée du Sud, aux états-Unis et en Europe. Pour plus d’infos, rendez-vous sur le site de la fédération .

En parallèle du circuit IFSC, Red Bull organise le Dual Ascent , une compétition d’escalade en extérieur sur le barrage de Verzasca, en Suisse. Lors de l’événement, les grimpeurs doivent gravir les 180 mètres de voie en duo, face à une autre équipe en temps réel. La compétition avait lieu du 1er au 4 novembre, vous pouvez retrouver le résumé ici.

1 minutes Red Bull Dual Ascent 2023 Le Red Bull Dual Ascent, compétition d'escalade en face-à-face sur plusieurs longueurs met en scène 12 équipes mixtes composées de 24 grimpeurs est de retour en 2023 ! Regardez le teaser !

À l'heure actuelle, de nombreuses compétitions ont lieu pour déterminer quels athlètes décrocheront leur billet pour les Jeux de Paris 2024 aux côtés d’ Oriane Bertone . Aux JO, les épreuves d’escalade se tiendront du 5 au 10 août.