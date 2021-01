Player’s Unknown Battlegrounds n’a plus la même saveur qu’antan, et la grande époque d’ARMA est bien terminée. Mais si vous avez déjà fait vos armes sur les Fortnite et autres Call of Duty de ce monde, viendra sûrement un moment où vous aurez besoin de plus. Un défi plus profond, plus tenace. Un monde plus réaliste et plus complexe. Un gameplay qui demande toute votre attention, sans jamais vous relâcher. Pour les besoins de ces gens qui ont envie de ressentir le froid et la brutalité d’un vrai champ de bataille, le développeur Battlestate Games a créé Escape From Tarkov . Un FPS réaliste, brutal, qui sait attirer petit à petit à lui de plus en plus de joueurs professionnels comme de curieux qui l’ont découvert sur Twitch . Mais il n’est pas si facile de plonger dans son univers et son gameplay que pour les autres FPS du marché. Alors laissez-nous vous donner quelques précieux conseils.

Faites pas attention, je cherche un slip © Battlestate Games

1. Débutez en pillard

Bien sûr, vous serez tout de suite tenté de prendre l’avatar d’un militaire et rejoindre le BEAR ou l’USEC pour aller directement au front. Pourtant, dans Escape From Tarkov , ce n’est pas exactement la meilleure stratégie pour commencer. Après tout, pour être un bon militaire, il vous faut avant tout récupérer le bon matériel. Et pour cela, les raids en mode Scavenger (généralement appelés Scavs) sont encore les meilleurs. Dans ce mode, l’IA ne vous embêtera que si vous venez lui chercher des noises, et vous pouvez relativement facilement réussir à esquiver les joueurs pour aller chercher de précieuses ressources. Il ne vous restera ensuite plus qu’à survivre à tout prix pour les avoir dans vos prochaines parties à moindre frais.

Gardez en tête que tant que vous n’agressez pas les autres scavs environnants, ils vous laisseront tranquilles. Cependant, si vous attaquez un scav de vous-même… Ils se retourneront contre vous. La seule exception est que vous pouvez tuer un scav qui vous a attaqué en premier : si vous le tuez, personne ne se retournera contre vous puisque vous lui avez simplement retourné la monnaie de sa pièce. Habile n’est-ce pas ?

2. Gardez une carte proche de vous

Puisque Escape From Tarkov tend vers un certain degré de réalisme, se repérer sur la carte du jeu n’est pas nécessairement un jeu d’enfant. Si vous voulez vraiment progresser, il vous faudra bien sûr vous familiariser avec votre terrain à force de jeu, et pour cela se balader en hors-ligne est plus que pratique… Mais il pourrait aussi être de bon ton d’avoir une carte affichée non loin de vous. Sur votre téléphone, votre tablette, un second écran, ou même imprimée à l’ancienne devant votre nez : une carte vous permettra de mieux vous repérer, mais aussi de guider vos alliés efficacement si d’aventure vous jouez en équipe.

Missing img placeholder © Red Bull

3. Faites bien vos quêtes

Le principe de base d’ Escape From Tarkov vous pousse bien évidemment à looter çà et là votre équipement au maximum. Vous pourriez même tomber nez à nez avec de belles surprises dans le lot ! Mais dans les faits, mieux vaut être intelligent sur la manière dont vous récupérez votre matériel. Pour vous garantir un bon équipement, il vous faut absolument remplir les quêtes du jeu. Celles-ci vont non seulement vous permettre de gagner des items précieux, mais aussi débloquer des marchands qui feront toute la différence. Ne sous-estimez donc pas ce système et soyez sûrs de remplir vos missions aussi rapidement et efficacement que possible.

4. Assurez-vous et gardez vos objets sécurisés

Vos premières parties vont sûrement vous garantir quelques cœurs brisés. Adieu la mitraillette récupérée aux prix de nombreux efforts à la moindre mort ! Pour éviter cela, n’oubliez pas de mettre une assurance sur votre matos. Si votre équipement est assuré, il vous reviendra directement à la fin d’une partie s’il n’a pas été ramassé par un autre joueur. Pour cette mécanique de jeu précise, Prapor n’est pas onéreux, mais a moins de chance de récupérer vos objets. La Toubib est plus garantie, mais a un coût plus élevé.

Du même temps, n’oubliez pas d’utiliser vos conteneurs sécurisés. Ces derniers vous permettent en effet de garder le ou les objets que vous y stockez même si vous finissez par mourir. C’est particulièrement idéal si vous tombez sur un loot particulièrement intéressant pour vous dans une partie qui ne semble pas tout à fait être en votre faveur.

Ne sous-estimez pas l’importance de la boîte jaune © Battlestate Games

5. N’apportez que ce dont vous avez besoin

On ne peut pas se lancer dans une partie d’ Escape From Tarkov sans réfléchir un minimum. Vous l’avez bien compris maintenant : la gestion de l’équipement est absolument centrale dans l’expérience. Qui dit gestion d’équipement dit ce que l’on amène, oui… mais aussi ce que l’on laisse derrière nous. Ne faites pas les fous à apporter votre meilleur matos en un coup sur une partie, ou vous risquez de tout perdre et ne plus avoir que vos yeux pour pleurer. Ayez un plan de bataille pour chaque partie, avec le meilleur matériel pour cela, et surtout : n’oubliez pas de bien vous équiper en objets de soin et les assigner à vos raccourcis pour vous donner les meilleures chances de survie.

6. Les amis… et les ennemis

Une dernière leçon importante : vous n’êtes pas forcément obligé de tirer à toutes berzingues dans Escape From Tarkov , bien au contraire. Certains joueurs sont assez pacifiques, et une règle tacite existe dans la communauté : bouger ses fesses. Si le joueur d’en face bouge rapidement de gauche à droite sans essayer de vous flinguer, il tente en vérité de vous signaler qu’il est pacifique et ne cherchera pas à vous tuer. Enfin, du moins, si tout ceci n’est pas un piège bien sûr… C’est à vous de le déterminer. Également, faites attentions aux boss qui spawn çà et là sur la carte : généralement bien équipés et bien entourés, ils pourraient être un défi bien trop important pour vous. Si vous ne savez pas exactement ce que vous faites, nous avons un conseil : FUYEZ PAUVRES FOUS. Aussi vite que vous le pouvez.