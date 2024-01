Comment fonctionne l'escrime ?

Depuis des centaines d'années, l'escrime met à l'épreuve la rapidité, la précision et l'intelligence des combattants à l'épée. Les nombreuses disciplines de ce sport ont évolué au fil de l'histoire pour aboutir aux formats de compétition modernes que nous connaissons aujourd'hui. Si vous vous lancez dans ce sport historique, vous travaillerez un certain nombre d'aptitudes physiques et mentales. Comme le dit le médaillé olympique Chamley-Watson, il n'y a rien de tel que de dégainer son épée et de voir le monde fondre extérieeur à mesure que l'on se concentre sur le premier coup.