Où en est l’esport NBA 2K21 en solo ?

Trop modeste pour le reconnaître lui-même, disons le à sa place : Jordan, 18 ans, alias R3dbul_XI , fait partie des meilleurs joueurs européens actuellement sur NBA 2K21 en solo , avec les Français Panda_Wings, Fanfan , PennyMagic et Fatboz , l’Italien Arto , l’Israélien Larybread et les deux Espagnols Daniriiflee et Imvardo . Jordan (ça ne s’invente pas) est membre de l’équipe LDLC-OL, la plus grosse structure francophone sur 2K avec GameWard. Il est managé, comme les autres joueurs 2K de l’équipe par Slimane Saada , premier tricolore à avoir affronté les Américains sur leur terrain lors du plus gros tournoi de l’année. C’était en 2019.

La compétition sur le jeu, Jordan la connaît bien, c’est le moins que l’on puisse dire. C’est plus qu’une passion, sa principale occupation aux côtés de ses études. Il est donc le parfait intervenant pour évoquer l’ esport NBA 2K quand on y joue seul, les compétitions en cours, leur succès et les conséquences de la crise sanitaire qui a forcément eu un impact sur une scène encore fragile et réduite.

Petit Thomas dunk très haut © 2K

Un tournoi majeur à 250 000 $

Chaque année, 2K organise un tournoi de 32 joueurs, 16 venant de la PS4 , 16 de la Xbox One . Pas de nextgen cette année, probablement la saison prochaine. Toutes les étapes se jouent en online jusqu’à la grande finale qui se joue normalement en public, lors du All Star Game, le vrai, où toutes les stars de la NBA sont à la fête. Cette année, avec la pandémie, les choses sont forcément différentes. Un Français s’était qualifié, le second seulement de l’histoire (encore toute fraîche) du jeu, Panda_Wings, qui a perdu au premier tour de 50 points contre NewEditionFlash, qui a dominé le bracket PS4. Pas de honte à avoir donc et ne tournons pas autour du pot : les Américains sont les meilleurs sur NBA 2K au niveau esport , avec deux énormes avantages puisque les phases online se jouent sur leurs serveurs, aux horaires qui leur sont le mieux adaptés. Le public étant majoritairement issu du pays de l’Oncle Sam, pas de quoi crier au scandale. Cela avait néanmoins contraint Slimane Saada à aller aux USA pour jouer sur place en 2019 afin de se donner un maximum de chance de réussir. Le vainqueur 2021 Xbox One est Tydebo, le champion du monde 2K20, titre acquis en remportant le Global ESL Championship, et il a enchaîné en grande finale le 6 mars 2021, la veille du match des étoiles où Giannis est sorti MVP.

Le tournoi 2021 de NBA 2K © 2K

Les qualifications pour le tournoi à 250 000 $

Puisqu’il y a participé, Jordan nous les présente “Elles sont au nombre de quatre par console, une à la fin des quatre premières saisons de MyTeam (ndlr : nous sommes actuellement dans la saison 5). Chaque qualif dure 4 heures, de 19h à 23h. Le principe est de jouer un maximum de matchs pendant ce laps de temps très court pour enchaîner le plus possible de victoires et le meilleur score (le nombre de points marqués est pris en compte par exemple). L’objectif est clairement de ne pas perdre.” Disons le clairement, le format n’est pas parfait et est contesté. Les qualifs laissent une grosse part à la chance, avec des adversaires aléatoires, le fait qu’ils peuvent quitter la partie en cours ou non, etc. Est-ce réellement un problème ? “Oui, les pros s’en plaignent. Il y a un petit côté battle royale et vers la fin de la qualif on affronte généralement les meilleurs, mais certains passent entre les mailles du filet ou ont des adversaires qui abandonnent. Lors de ma première qualif, j’ai perdu toute chance de qualification car aucun de mes adversaires n’a abandonné, j’ai donc fait moins de matchs que les joueurs qui ont réussi à se qualifier. Lors de la seconde qualif, j’ai eu 4 ragequit face à moi et j’étais second mondial pendant un bon moment. Il faut donc de la chance dans le matchmaking, pas forcément être le meilleur. C’est un vrai souci.”

Hakeem Olajuwon © 2K

La méthode de qualification n’est donc pas au point, d’autant qu’il existe un autre souci : si vous êtes déconnectés pour X ou Y raison lors de la soirée, vous ne pouvez plus revenir dans le bal. C’est terminé. Nuançons néanmoins : ces qualifs sont totalement online, sur le mode MyTeam , et non aux mains d’organisateurs qui peuvent dessiner un bracket. On retrouve un modèle de tournoi généré comme à l’époque sur Warcraft III par exemple, un modèle plus ludique que purement compétitif. L’esport NBA 2K n’étant probablement qu’à ses débuts, l’éditeur a largement l’opportunité de peaufiner sa copie, dans un contexte sanitaire bien moins contraignant.

Une pandémie et peu de tournois

La pandémie, puisqu’on en parle, a lourdement impacté l’esport, quel que soit le jeu. Certains s’adaptent et s’en sortent bien, ceux dont la scène compétitive est solide, où les enjeux économiques sont énormes ( Rainbow Six , CSGO , LoL …), mais la plupart voit leur calendrier des tournois s'alléger drastiquement. C’est le cas de NBA 2K . C’est d’autant plus dommage que la scène NBA2K avait de quoi faire : il n’y avait jamais eu autant d’équipes solides engagées en début de saison. En effet, la plupart des équipes d’Euroligue avaient leur section esport pour NBA2K (Fenerbahçe, Besiktas, Panathinaikos, le Bayern Munich, l’OL), ou de grands noms du sport comme Thibaut Courtois et des joueurs NBA investis. Mais voilà, le Covid-19 a mis un gros frein au développement des tournois encore en genèse, ou l’annulation pure et simple de certains qui avaient déjà tout bouclé.

Stephen Curry © 2K

En dehors du gros tournoi de 2K Games , il y a donc très peu de compétitions sur le jeu. “Il y a des petits tournois de temps en temps, mais il y a peu à gagner et ils sont trop rares. Parfois chaque semaine, parfois une fois par mois, avec des organisations qui diffèrent, des poules ou des brackets à élimination directe. J’ai quand même fini second de l’Elan Châlon Invitational organisé par le club de Jeep Elite, champion de France 2012 et 2017. C’était très cool et intense, avec une bonne réalisation et un cast.”

Le quotidien d’un joueur pro NBA 2K, entre farming, entraînement et compétition

L’ esport en solo se joue sur MyTeam , être au top sur ce mode de jeu est devenu nécessaire. “On joue globalement à tout ce que propose MyTeam, les Spotlights, monter en XP en fonction des récompenses obtenables en fin de saison, avec comme idée d’obtenir les meilleures cartes possibles pour les tournois. Dès qu’une carte intéressante arrive, on essaie de l’avoir.”

Pour l'entraînement, “nous avons un chat avec tous les meilleurs joueurs européens et nous nous affrontons. C’est le moyen le plus efficace de progresser.” S’améliorer dans l’adversité. “Il m’arrive aussi d’analyser mes replays pour corriger mes erreurs, surtout après une défaite bien évidemment. J’arrive à voir ce qui n’a pas été. L’aide d’autrui, mon manager essentiellement, c’est surtout pendant les tournois, pour me dire de me canaliser, me recentrer, m’aider à voir ce qui m’échappe, analyser la compétition avec moi”. De fait, tous les meilleurs joueurs européens se connaissent bien, dans ce microcosme restreint.

C’est en effet, une des particularités de l’esport sur NBA 2K , la plus problématique aussi : Sur le principe, les joueurs s’engagent dans un tournoi, ce qui a été le cas avec le gros tournoi de 2K. “Pour faire face à cela, beaucoup de compétitions ont des restrictions, comme une seule carte Diamant Rose possible par exemple, et le reste en Diamant, ce qui n’est pas difficile à obtenir sur le jeu.” Les joueurs s’adaptent et font sauter les facteurs chance et investissement de manière habile, laissant avant tout parler et triompher le talent pur, la qualité de basketteur virtuel.

Penny Hardaway © 2K

Un mode esport particulier et pas de solution idéale pour le peaufiner

Arrêtons nous sur MyTeam . Le mode de jeu star de NBA 2K , semblable à FUT sur FIFA , est aussi celui sur lequel se jouent les tournois, et notamment ceux de l’éditeur. Là encore, c’est la même chose sur la simulation de foot d’EA .

Le joueur participe aux tournois avec l’équipe qu’il s’est construit, les cartes obtenus en farmant, en achetant des cartes parfois, et en ayant de la chance. De fait, lorsqu’une compétition commence, les participants se lancent dans l’arène sans avoir les mêmes armes (ou cartes). Ce modèle diffère des plus gros jeux esport , comme CSGO , LoL ou DOTA 2 , où les achats in game sont purement cosmétiques et n’apportent pas d’avantages à son utilisateur.

Si les pros jouent le jeu, en se construisant la meilleure des équipes, ils trouvent aussi des alternatives, comme l’explique Jordan. “Beaucoup de compétitions ont des restrictions, comme une seule carte Diamant Rose possible par exemple, et le reste en Diamant, ce qui n’est pas difficile à obtenir sur le jeu.” Les joueurs s’adaptent et font sauter les facteurs chance et investissement de manière habile, laissant avant tout parler et triompher le talent pur, la qualité de basketteur virtuel.

La carte Hero de Curry © 2K

Le modèle n’est donc clairement pas parfait, et freine le développement esport de NBA 2K et FIFA en solo (insister sur ce point est important). Mais par quoi le remplacer ? Pour plus d’équité, il faudrait que les joueurs s’affrontent avec des équipes similaires, disposent des mêmes chances de s’imposer lors de l’engagement et que le meilleur, réellement le meilleur, s’impose lors du coup de sifflet final. Comme avant, lorsque tous les joueurs de FIFA jouaient le Real ou Manchester en tournoi. Mais ça n’est pas parfait : équité oui, mais ennui aussi. Ce que confirme Jordan : “le mode play now, avec les équipes standards, lasse vite le public car les joueurs jouent la même chose, la ou les 2-3 meilleures équipes, rien de plus. Avec MyTeam , il peut y avoir des surprises, les compositions viables sont multiples, il peut y avoir des surprises.” En effet, avec de nombreuses cartes, le public a l’opportunité de voir de nombreux joueurs, d’y piocher des idées, de saliver. Il faut donc continuer à creuser pour trouver la recette mêlant équité sportive et diversité dans le spectacle. Et si cela passait par l’abandon des compétitions individuelles pour une généralisation du 5v5 ? C’est clairement ce que la Ligue 5v5 de 2K laisse augurer.

Le Grand Dirk © 2K

Les joueurs pro 1v1 à la conquête du stream

Avec peu de tournois, peu de gains, un système esport imparfait, les joueurs solo peuvent logiquement se poser des questions. Néanmoins, pas de raison d’être morose. “La scène esport est en transition avec le vrai investissement de structures pros, la volonté de monter. Il faudrait néanmoins davantage de tournois, organiser des gros matchs, un plus gros soutien de l’éditeur comme il le fait avec le 5v5 et la NBA 2K League. C’est déjà une bonne chose, un bon premier pas.”

On sent en effet le gros potentiel de l’ esport sur NBA 2K , comme sur FIFA d’ailleurs. On peut même s'étonner qu’ils ne se soient pas déjà taillé une plus grande part du gâteau, quand on connaît la force des sports que ces deux licences représentent et la facilité de capter le public avec des mécaniques et des règles. En pur néophyte, on n’est guère paumé en atterrissant pour la première fois sur un stream de NBA 2K , ce que peu d’autres jeux peuvent affirmer.

La carte Opale de Vince Carter © 2K

Pour les joueurs pros solo, une autre porte s’ouvre : le streaming. Il est en effet très cohérent pour eux d’enchaîner les lives et de se construire une communauté sur Twitch en jouant à MyTeam, montrer les différentes manières de progresser, analyser les nouvelles cartes, donner leur avis sur l’équipe des viewers, les changements possibles pour l’améliorer, etc. Le mode de jeu se prête à cela, beaucoup d’échanges et de questions sur la méta et les cartes proposées. “Le stream est une bonne manière de s’occuper, d’accroître sa communauté, débattre avec les viewers, donner des conseils. C’est très agréable, quelque chose que je veux développer avec LDLC-OL. Pour cela, on s’équipe, avec un PC car streamer avec la PS5 uniquement n’est pas simple. Il faut la cam et proposer de la musique, car il n’y a pas le son du jeu à cause des droits d’auteur.” Le stream peut-il prendre le pas sur la compétition ? “Les deux vont être inévitables, se compléter. Les plus gros joueurs US sont déjà streamers. La compétition en elle-même prend peu de temps. Le reste peut se faire en stream, comme les entraînements, les showmatchs”. On remarque aussi que beaucoup se tournent vers YouTube pour proposer des tutos sur les stratégies, donner leurs avis sur les nouvelles cartes, ou faire des présentations complètes de certaines d’entre elles, les plus grosses comme les rewards de niveau 40

Et puisque l’on parle conseils, comment Jordan est-il arrivé à devenir un tueur sur les parquets virtuels ? “Depuis 2K17, j’y joue énormément, avec la volonté d’affronter les meilleurs. Rester dans un petit confort sans chercher à faire mieux ne m’intéresse pas, c’est avec cette mentalité que j’ai progressé. Il faut comprendre les mécaniques du jeu, et on finit par le dominer, contre l’IA en difficulté maximale. Pour s’adapter aux vrais joueurs, rien de mieux que d'enchaîner les confrontations.” Pas de recette miracle, si vous luttez dans les spotlights récemment sortis, vous demandant comment triompher en Hall of Fame avec des équipes en partie imposées, vous savez ce qui vous reste à faire ? Saigner pour progresser.