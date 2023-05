Esport : les secrets d’une bonne préparation physique et mentale

Des tests ciblés, des évaluations de la santé physique et mentale, des dépistages et des évaluations cliniques avec un médecin qui connaît les besoins spécifiques du joueur : cela crée un lien fort et fructueux entre l'athlète, l'entraîneur et l'équipe de santé, afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles en matière d'entraînement. Telles sont les clés pour définir, mesurer, améliorer et contrôler l'état de santé et les performances des athlètes esportifs.

Lorsqu'il s'agit de compétition, une approche plus réfléchie de l'entraînement physique et mental s'est avérée payante pour lui. "Il est facile de tomber dans le piège de la nervosité ou de l'anxiété", explique-t-il. "Je savais que c'était un point sur lequel je devais travailler. J'ai remarqué que la nervosité n'a plus autant d'impact sur mes performances qu'auparavant, en grande partie grâce à la préparation physique rigoureuse que je suis. On peut tout de même perdre un match à cause d'une émotion négative, mais c'est au moins quelque chose que l'on contrôle totalement.” Un esprit sain dans un corps sain, ce Ryan. Suivez l’exemple, vos performances n’en seront que meilleures, tout comme votre forme physique au global. Une pierre deux coups.

Tout comme dans les sports traditionnels, les joueurs d'esports doivent être préparés mentalement avant la compétition. Cela implique de gérer le stress et l'anxiété, de se fixer des objectifs et de maintenir un état d'esprit positif. Les sports électroniques nécessitent également une concentration intense, qui peut être affectée par des facteurs tels que la fatigue, la distraction et l'anxiété. Il faut développer sa capacité à rester concentré et à donner le meilleur de soi-même même sous pression.

Ils doivent également être capables d'analyser leurs adversaires et de développer des stratégies efficaces pour gagner. De comprendre les forces et les faiblesses des différents joueurs et équipes, de s'adapter aux changements du jeu et de prendre des décisions rapides sous pression.

Dans l'ensemble, les techniques de psychologie du sport peuvent aider les joueurs à améliorer leurs compétences mentales et leurs performances, et peuvent être particulièrement utiles pour gérer le stress et l'anxiété, maintenir la concentration et la motivation et développer des stratégies efficaces pour réussir. On touche ici à ce qui est peut-être le point crucial d’une bonne préparation.

