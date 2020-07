se lançait dans un périple de 8 mois à travers l’Amérique du Sud. Une rude mise à l’épreuve pour le corps de celui qui n’avait jamais pratiqué de sport d’endurance de sa vie. Pourtant, "j’ai fait des tests à l’effort avant et après le voyage. Ma VO2 avant : 58. Après ? 72. Et tous les seuils bougent. Mes amis de l’IM2S (Institut Monégasque de Médecine et Chirurgie Sportive, ndlr.) m’expliquent que j’ai changé de physiologie après avoir fait l’équivalent de 10 ans de volume en 8 mois",

Expéditions surhumaines, records du monde et routes mythiques : on a rencontré le fondateur des courses BikingMan pour un entretien sur le bikepacking d'élite, featuring Tortue Géniale et des Incas.

Alors, cela veut-il dire que notre métabolisme est capable de s’adapter à n’importe quel type de sport ? "La réponse est oui", pour le docteur Stéphane Bermon de ce même institut. Du moins, chez les sujets en bonne santé. "Il faut quand même bien imaginer que c’était un garçon qui n’avait pas ou peu d’expérience", explique-t-il, "donc il a été obligé de se se soumettre à des entraînements de basse intensité et de longue durée. Se faisant, il a développé son endurance, ses capacités aérobies et à modifié sa position corporelle".

