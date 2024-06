Le grand programme de l'EURO 2024

. Ces dernières sont réunies dans 6 groupes de 4 équipes dont les deux premières se qualifient pour la phase suivante. Depuis 2016, les 4 meilleurs troisièmes sont aussi qualifiés pour la phase à élimination directe. Et comme une grande partie des meilleurs joueurs de la planète seront présent, on retrouvera évidemment dans le lot certains joueurs du RB Leipzig.

Cet été, le Championnat d’Europe de football pose ses valises en Allemagne pour sa 17e édition. L’Euro réunit les 24 meilleures nations européennes . Ces dernières sont réunies dans 6 groupes de 4 équipes dont les deux premières se qualifient pour la phase suivante. Depuis 2016, les 4 meilleurs troisièmes sont aussi qualifiés pour la phase à élimination directe. Et comme une grande partie des meilleurs joueurs de la planète seront présent, on retrouvera évidemment dans le lot certains joueurs du RB Leipzig.

Lors de l’édition précédente, c’est l’Italie qui a remporté la compétition en battant les Anglais chez eux, à Wembley, lors d’une séance de tirs au but cruelle pour les Three Lions.

