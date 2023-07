Ce qu’il ne faut (surtout) pas louper en juillet

Le

Red Bull Hardline

est de retour pour une neuvième édition, les 15 et 16 juillet prochains au cœur du Pays de Galles. La course de

, la plus difficile du monde Red Bull Hardline réunira les pilotes les plus rapides et les freeriders les plus intrépides au monde. Parmi eux : Gee Atherton,

ou encore

. On vous laisse imaginer le niveau. Et comme l’année dernière, c’est à nouveau sur la fameuse piste de la Dyfi Valley, conçue par Dan Atherton, qu’auront lieu les festivités. Une édition une nouvelle fois légendaire remportée par Jackson Goldstone. On vous laisse d’ailleurs redécouvrir les 3 meilleurs runs de l’année dernière ci-dessous.