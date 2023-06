Ce qu’il ne faut (surtout) pas louper en juin

C’est un événement devenu grand.

, la course la plus difficile au monde revient pour une nouvelle édition

. Le 8 juin, 35 athlètes prendront le départ de la course de marche et de vol en parapente la plus difficile au monde sur pas moins de 1223 kilomètres et en seulement quinze jours. Rendez-vous le le 8 juin pour un prologue de 58,6 km qui déterminera l’ordre de départ et le 11 juin pour le coup d’envoi officiel d’une course qui promet de nous en mettre plein la vue, une fois de plus.