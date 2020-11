Mais que s'est-il passé en 2010 ?

Formule 1 : Red Bull Racing entre dans la cour des grands

Le 14 novembre, au terme d’un ultime Grand Prix (d’Abu Dhabi) riche en rebondissements, Sebastian Vettel est sacré champion du monde de Formule 1, au volant de la Red Bull RB6. À 23 ans et 135 jours, il devient le plus jeune pilote de l’histoire à remporter le championnat et offre à Red Bull Racing son premier titre constructeur. L’Allemand clôture la saison avec le plus grand nombre de pole positions, de victoires, de podiums, et de tours en tête. Il établit même provisoirement le record du nombre points en une seule saison. GG.