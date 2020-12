Mais que s'est-il passé en 2014 ?

Les Soul Flyers sautent du Burj Khalifa

qui culmine à 828 mètres de haut. Après trois ans d’entraînement, la mission est accomplie et très vite reconnue par le Guinness Book comme le saut le plus haut jamais réalisé. Et ils ne s’arrêtent pas là.

À la veille d'une nouvelle décennie, on revient sur les événements qui ont marqué l'univers de Red Bull ces dix dernières années. Et on commence évidemment avec 2010.

Six ans après leur exploit à Dubaï, Vince Reffet et Fred Fugen dévoilent une vidéo dans laquelle ils s'élancent du Burj Khalifa avant l'aube. Ils racontent les dessous de ce trésor (plus) caché.

Wings for Life World Run : les grands débuts

- une course caritative dont les fonds récoltés servent à la recherche sur les lésions de la moelle épinière - est lancée. Et autant dire que l’événement est un carton. Entre 2014 et 2020, il a rassemblé 735 000 personnes sur tous les continents qui ont fait don de près de 25 millions d’euros à la recherche. Bravo.

L'apothéose de Nouria Newman

. "C’est la première année où j'ai pu passer l’hiver dans l’hémisphère sud pour pouvoir m’entraîner au chaud", nous raconte-t-elle. "Les résultats de vice-championne du monde de l’année précédente m'avaient permis d’avoir le budget pour partir aux Émirats et en Australie avant les Championnats du monde moins de 23 ans. Je suis un peu passée à côté de ces championnats et juste avant les sélections en équipe de France, que j'ai réussies, je me suis blessée à l'épaule. La première Coupe du monde a donc été un peu compliquée mais ça s'est amélioré en milieu de saison. C'est à ce moment-là que je me suis retrouvée en stage à Deep Creek Lake, aux États-Unis."