Remco Evenepoel et Florian Lipowitz : former un duo pour le Tour de France

Le

, avec un contre-la-montre par équipes — une discipline où le collectif prime sur l'individuel. Le succès tient à la capacité de huit coureurs à rouler comme un seul homme, à partager l'effort et à maintenir une vitesse sans casser la formation. Pour Red Bull – BORA – hansgrohe, cette première étape est une vraie carte à jouer. Avec

, 3e du Tour de France 2024 et

et Lipowitz — 25 ans, de neuf mois le cadet d'Evenepoel, vainqueur du

et 3e du classement général du Tour de France 2025 lors de seulement son deuxième Grand Tour — la préparation a démarré plusieurs mois plus tôt. En janvier, le duo se retrouve à Majorque pour tester des idées, construire une alchimie et vérifier qu'une association prometteuse sur le papier tient aussi la route sur le bitume.