Remco Evenepoel et Florian Lipowitz : former un duo pour le Tour de France

Bike
Fin février 2026, les nouveaux coéquipiers Remco Evenepoel et Florian Lipowitz s'élancent pour leur première vraie sortie commune sur les pentes du Mont Teide, à Tenerife. Au programme : un entraînement de routine. Pendant des heures, les deux candidats au Tour de France parlent finalement course, chutes et défis qui arrivent.
À leur retour, ce qui avait commencé comme une sortie d'entraînement est devenu autre chose : les premières fondations d'un duo qui pourrait marquer la campagne de Red Bull – BORA – hansgrohe sur le Tour de France. Plongez dans les coulisses de cette rencontre dans notre grand reportage Evenepoel et Lipowitz : le feu et la glace.
Naissance d'un duo
Le Tour de France 2026 s'élance de Barcelone le 4 juillet, avec un contre-la-montre par équipes — une discipline où le collectif prime sur l'individuel. Le succès tient à la capacité de huit coureurs à rouler comme un seul homme, à partager l'effort et à maintenir une vitesse sans casser la formation. Pour Red Bull – BORA – hansgrohe, cette première étape est une vraie carte à jouer. Avec Evenepoel, 3e du Tour de France 2024 et spécialiste mondial de l'exercice solitaire et Lipowitz — 25 ans, de neuf mois le cadet d'Evenepoel, vainqueur du maillot blanc et 3e du classement général du Tour de France 2025 lors de seulement son deuxième Grand Tour — la préparation a démarré plusieurs mois plus tôt. En janvier, le duo se retrouve à Majorque pour tester des idées, construire une alchimie et vérifier qu'une association prometteuse sur le papier tient aussi la route sur le bitume.
La formule gagnante
Ça fonctionne. Red Bull – BORA – hansgrohe remporte le contre-la-montre par équipes du Trofeo Ses Salines avec quatre secondes d'avance sur Movistar. Evenepoel, l'attaquant, fait ce qu'il sait faire de mieux : fendre le vent pendant 90 secondes à plus de 500 watts. Lipowitz, catégorie diesel, maintient le tempo et lisse le rythme.
Deux styles, un même résultat. Plus impressionnant encore : à cet instant, les deux hommes se connaissent à peine. La question évidente se pose alors : comment deux coureurs de la même équipe, tous deux ambitieux pour le Tour de France, trouvent-ils leur équilibre ?
Un mois plus tard, ils se retrouvent sur le Teide. Culminant à 3 715 mètres au-dessus de Tenerife, le volcan est devenu l'autel du cyclisme moderne. C'est ici que se paient les sacrifices : des semaines loin des siens, des journées dans un isolement quasi total, des heures de selle l'estomac vide. Tout cela dans l'espoir que ça paiera en juillet.
En altitude, le corps produit davantage de globules rouges — un boost naturel à la performance parfaitement légal et redoutablement efficace. Les stages d'entraînement ont volontairement été calés pour se chevaucher, histoire de laisser à Evenepoel et Lipowitz le temps de vraiment apprendre à se connaître.
De la préparation aux résultats
Remco m'a rendu un immense service… Je n'ai même pas les mots.
Les premiers signes que ces stages d'entraînement portaient leurs fruits sont arrivés fin mars, sur le Tour de Catalogne. Tout droits sortis de leur séjour sur le Teide, les deux hommes ont montré à quelle vitesse leur duo a pris forme. Sur l'étape reine, Lipowitz s'est révélé le plus tranchant et a lâché Evenepoel dans la dernière ascension.
Le lendemain, les rôles se sont inversés. Evenepoel a attaqué les descentes techniques, roulé comme un forçat sur le plat et a permis à Lipowitz de décrocher une place sur le podium final. Belle illustration, déjà, de deux coureurs animés par la même ambition qui se tirent vers le haut. « Remco m'a rendu un immense service », a lâché Lipowitz à l'arrivée. « Je n'ai même pas les mots. »
Le 4 juillet, ils s'élanceront à Barcelone avec l'objectif qu'ils avaient déjà à leur première rencontre. La différence, c'est qu'ils savent désormais ce dont l'autre est capable — et ce qu'ils peuvent accomplir ensemble.
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FAQ
Qui sera le capitaine entre Remco Evenepoel et Florian Lipowitz pour le Tour de France ?
Red Bull – BORA – hansgrohe a officiellement opté pour un double leadership sur le Tour de France 2026 : ni Evenepoel, ni Lipowitz ne sera désigné capitaine unique. Les deux coureurs abordent la Grande Boucle avec le même objectif : la victoire finale.
Sur la route, la hiérarchie se décide au fil des étapes et de la forme du moment — comme l'a illustré la Volta a Catalunya, où Evenepoel s'est mis au service de Lipowitz lorsqu'il a senti que son coéquipier était le plus fort ce jour-là. Une émulation positive plutôt qu'une rivalité ouverte.
Comment Evenepoel et Lipowitz gèrent-ils leur relation au quotidien au sein de l'équipe ?
Les deux coureurs décrivent leur relation comme une émulation positive plutôt qu'une rivalité. « Nous visons tous les deux le but ultime : la victoire », résume Evenepoel. Sur le terrain, leur complémentarité est déjà documentée : Evenepoel, spécialiste du contre-la-montre et des efforts explosifs, et Lipowitz, grimpeur régulier et résistant sur la durée, se complètent naturellement dans les profils de course.