Evie Richards a explosé sur la scène internationale du VTT cross-country lors de la saison écourtée de 2020. Cette année-là, l’Anglaise a remporté deux course XCC sur la short-track lors de ses premières compétitions en élites. On attendait donc beaucoup de la rideuse britannique à l'aube de la saison 2021 et notamment sur l’ouverture de la Coupe du Monde à Albstadt , en Allemagne en mai dernier.

Malheureusement, les choses ne se sont pas passées aussi bien qu’elle l’imaginait. Après une 29ème position sur l’épreuve allemande, la situation ne s’est pas améliorée sur la course olympique, le rideuse britannique terminant finalement la course à une triste 25ème position.

You get the impression nothing ever fazes Richards © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

"En abordant la première Coupe du monde, on ne sait jamais où l'on se situe. Mais je ne pensais pas être aussi loin" explique Richards.

Découvrez dans la vidéo ci-dessus les révélations de Richards sur ses émotions du début d’année, alors que ses résultats n’étaient pas à la hauteur de ses attentes. Richards y explique également comme elle a surmonté ses difficultés pour aller chercher ensuite le titre de championne du monde 2021.

Elle n'a pas été effrayée par les rayures arc-en-ciel

Remporter le titre de champion du monde est le rêve de tout rideur et rideuse. Mais le maillot arc-en-ciel qu'ils doivent porter l'année suivante peut facilement devenir un lourd fardeau.

"Je n'ai jamais eu ce sentiment d'être favorite auparavant. Beaucoup de gens m'ont dit que j’avais bien géré mon titre mondial et que la pression semblait glisser sur moi sans m’atteindre."

"Je suppose que je n'y avais jamais pensé de cette façon. J'ai dit à mon psychologue : "C'est bon, ça n'a pas d'importance, ce n'est qu'un maillot". Mais à Snowshoe, j'ai senti que la pression était là. Après avoir remporté les championnats du monde et la Coupe du monde à Lenzerheide , cela m'a rendu un peu nerveuse.

Richards a remporté toutes les courses XCO depuis son titre © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool "C'est bon, ça n'a pas d'importance, ce n'est qu'un maillot" Evie Richards

"C'est quelque chose sur lequel nous allons certainement travailler cet hiver. J'ai le temps de faire en sorte que cela devienne une de mes forces. "

Les championnats du monde lui ont donné la confiance nécessaire pour croire en elle.

Il est facile de penser que la confiance d'un athlète professionnel frise l’égoïsme. Mais cela n'a jamais été le cas pour Richards.

J'ai toujours participé à des courses en me disant : "Oh mon Dieu, je suis si lente, tout le monde est tellement plus rapide", se souvient-elle. Mais tout a changé cette saison. "L'une des plus grandes choses que j'ai apprises est d'avoir confiance en moi".

Evie Richards en plein effort à Lenzerheide © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool Le travail paie © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Avec un plan d'entraînement bien structuré et le soutien de ses entraîneurs et de sa famille, toutes les pièces du puzzle se sont alignées, lui permettant ainsi de se dépasser lors des plus grandes courses.

"Une fois que j'ai gagné les championnats du monde, je me suis dit : "Oh mon Dieu, je peux vraiment le faire".

Val di Sole et ses fans hystériques

Quand on regarde la télévision ou qu'on est dans la foule, chaque course a le même son : un mélange bruyant d'encouragements, de chants et de cloches de vache. Mais qu'en est-il pour un coureur ?

"À Snowshoe, la foule était vraiment incroyable, mais à Val di Sole, quand j’ai remporté les mondiaux, je n’avais jamais rien entendu de tel", dit-elle. "C’était vraiment fou, j’avais l’impression que tous les gens qui criaient m’aidaient à avancer encore plus vite."

La foule de Val di Sole l'ai aidée à aller chercher le titre © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Elle aime la boue

C’est aux Gets que Richards a obtenu son premier podium en élite sur une Coupe du monde de VTT cross-country. Étant donné les conditions du parcours ce jour-là (humide, glissant et boueux), sa performance s’explique plus logiquement.

"Quand la pluie arrive, que la piste devient glissante et que tout le monde panique, je suis prête à y aller. Cela m’excite et rend la course plus intéressante et plus tactique."

La boue ne fait pas peur à Richards © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Certaines courses peuvent ressembler à un examen de mathématiques

Une course de cross-country XCO peut durer environ 90 minutes. Les athlètes doivent non seulement avoir l'endurance physique pour être compétitifs tout au long de l’épreuve, mais ils doivent aussi garder une concentration élevée pour gérer leur effort sur toute la durée de la compétition.

"Avant, je courrais un peu comme ça venait, mais désormais, j’ai un plan de course dans ma tête et je réfléchie constamment. Je chercher à gérer mon effort, à garder un peu d’énergie. Je regarde aussi comment mes concurrentes roulent et qui m’entoure."

Evie Richards dans un pierrier à Snowshoe © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool À la fin d'une course, mon cerveau est très fatigué Evie Richards

"Il m'arrive d'avoir une chanson ou une citation de ma mère en tête lors d'une montée difficile, mais ensuite, je me remets à penser à mon plan de course ou à mon effort. À la fin de certaines de ces courses, mon cerveau est épuisé. J'ai dit lors d’une interview que j'avais l'impression d'avoir un examen de maths à passer parce qu'il y a beaucoup de choses auxquelles il faut penser quand on fait une course."