10 exercices pour développer son agilité

et je m'entraîne sur des rollers. Il y a des sauts et des éléments similaires à ceux qu’on a sur un parcours du

Pour Amanda Trunzo, spécialiste de patinage de descente, un entraînement régulier sur l'agilité est la condition sine qua non à sa sécurité et à sa réussite. « Une fois que j'en ai fini à la salle, je vais sur une piste de

Par définition, l'agilité fait référence à votre capacité à changer la position et la direction de votre corps ainsi que la vitesse de vos mouvements de manière efficace et contrôlée. Dans les faits, l'agilité impacte d'innombrables mouvements sans que l'on ne s'en rende compte.

Par définition, l'agilité fait référence à votre capacité à changer la position et la direction de votre corps ainsi que la vitesse de vos mouvements de manière efficace et contrôlée. Dans les faits, l'agilité impacte d'innombrables mouvements sans que l'on ne s'en rende compte.

Par définition, l'agilité fait référence à votre capacité à changer la position et la direction de votre corps ainsi que la vitesse de vos mouvements de manière efficace et contrôlée. Dans les faits, l'agilité impacte d'innombrables mouvements sans que l'on ne s'en rende compte.

Pour rester motivée, Trunzo explique qu'elle change aussi de programme : « Je fais du CrossFit cinq à six jours par semaine, parce que les entraînements changent tout le temps. Les durées sont toujours différentes et je travaille toutes les parties du corps ».

Pour rester motivée, Trunzo explique qu'elle change aussi de programme : « Je fais du CrossFit cinq à six jours par semaine, parce que les entraînements changent tout le temps. Les durées sont toujours différentes et je travaille toutes les parties du corps ».

Pour rester motivée, Trunzo explique qu'elle change aussi de programme : « Je fais du CrossFit cinq à six jours par semaine, parce que les entraînements changent tout le temps. Les durées sont toujours différentes et je travaille toutes les parties du corps ».

Déplacez-vous vers la droite via des pas chassés petits et rapides

Déplacez-vous vers la droite via des pas chassés petits et rapides

Déplacez-vous vers la droite via des pas chassés petits et rapides

Ressortez les via des petits pas rapides et recommencez jusqu’au bout de l’échelle

Ressortez les via des petits pas rapides et recommencez jusqu’au bout de l’échelle

Ressortez les via des petits pas rapides et recommencez jusqu’au bout de l’échelle

Qu'il s'agisse de sports individuels comme le tennis et le badminton, où une réaction rapide peut faire la différence, ou de sports d'équipe comme le basket-ball ou le football, où il faut tenir compte de la position de ses coéquipiers et de ses adversaires, l'agilité change la donne pour les athlètes. Les footballeurs professionnels font d’ailleurs des exercices de changement de direction à chaque entraînement. Une bonne agilité signifie qu’on est toujours prêt à se mettre dans la meilleure position pour exécuter l'action suivante.

Qu'il s'agisse de sports individuels comme le tennis et le badminton, où une réaction rapide peut faire la différence, ou de sports d'équipe comme le basket-ball ou le football, où il faut tenir compte de la position de ses coéquipiers et de ses adversaires, l'agilité change la donne pour les athlètes. Les footballeurs professionnels font d’ailleurs des exercices de changement de direction à chaque entraînement. Une bonne agilité signifie qu’on est toujours prêt à se mettre dans la meilleure position pour exécuter l'action suivante.

Qu'il s'agisse de sports individuels comme le tennis et le badminton, où une réaction rapide peut faire la différence, ou de sports d'équipe comme le basket-ball ou le football, où il faut tenir compte de la position de ses coéquipiers et de ses adversaires, l'agilité change la donne pour les athlètes. Les footballeurs professionnels font d’ailleurs des exercices de changement de direction à chaque entraînement. Une bonne agilité signifie qu’on est toujours prêt à se mettre dans la meilleure position pour exécuter l'action suivante.

N'oubliez pas de vous échauffer avant de faire vos exercices d'agilité et de les faire avant votre séance d'entraînement - si vous êtes épuisé par une séance de haute intensité, ils ne seront pas aussi efficaces. Il est toutefois recommandé d'effectuer les exercices à pleine vitesse pour maximiser les résultats. L'idée est d'aller aussi vite que possible avec une forme correcte et des mouvements de qualité.

N'oubliez pas de vous échauffer avant de faire vos exercices d'agilité et de les faire avant votre séance d'entraînement - si vous êtes épuisé par une séance de haute intensité, ils ne seront pas aussi efficaces. Il est toutefois recommandé d'effectuer les exercices à pleine vitesse pour maximiser les résultats. L'idée est d'aller aussi vite que possible avec une forme correcte et des mouvements de qualité.

N'oubliez pas de vous échauffer avant de faire vos exercices d'agilité et de les faire avant votre séance d'entraînement - si vous êtes épuisé par une séance de haute intensité, ils ne seront pas aussi efficaces. Il est toutefois recommandé d'effectuer les exercices à pleine vitesse pour maximiser les résultats. L'idée est d'aller aussi vite que possible avec une forme correcte et des mouvements de qualité.