Enchaînez-les : Souvent, un rider préfère prendre un virage plutôt qu’un autre (que ce soit à droite ou à gauche). Pour être aussi à l’aise dans un sens que dans l’autre, trouvez une section où vous pouvez enchaîner les virages dans les deux sens. Vous pouvez ainsi travailler au mieux la position de votre corps et l’adapter en fonction du sens du virage tout en essayant de maintenir votre vitesse tout au long de cet enchaînement. Et essayez de ne pas toucher aux freins entre deux virages.

Pas de pédalage : Pédaler fort entre les virages peut compenser une partie du temps perdu ailleurs, mais cela vous empêchera de vous concentrer pleinement sur l’enchaînement des virages et sur votre technique. Optez pour des pistes plus raides pour vous éviter de devoir relancer en pédalant.

