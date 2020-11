Comment renforcer son dos à la maison ?

Renforcer son dos et ses abdos

"Cet exercice est très simple, et, comme les autres, ne nécessite pas de matériel. Vous pouvez donc le faire à la maison ou sur votre lieu de travail. Allongez vous sur le dos, les bras le long du corps, les épaules et la tête au sol. Levez les jambes, pliez-les pour vous mettre dans la position de la chaise inversée. Contractez votre périnée et aspirez votre nombril avant de déplier progressivement les jambes. Décollez ensuite les bras, les épaules et la tête du sol avant de faire des mouvement bas/haut avec les bras. Inspirez 5 secondes, soufflez 5 secondes et répétez l'exercice progressivement, de une à dix respirations. Cet exercice va également permettre de muscler les cervicales, il est donc normal d'avoir un peu mal au début. Plus on répète l'exercice, moins on a mal."