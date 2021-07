Il est important avec les voitures de F2 de se rappeler qu'elles n'ont pas les énormes appuis des F1 et que les distances de freinage sont également plus longues avec ces monoplaces. Les passages en virages sont aussi plus lents. Il est toujours important de maintenir une bonne vitesse de passage en courbe. Sans le coup de pouce supplémentaire du système ERS, les vitesses de sortie de virage en F2 sont essentielles pour effectuer un dépassement.