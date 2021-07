Tout ce qu'il faut savoir sur le nouveau F1 2021

Prévu pour le 16 juillet, F1 2021 marque le retour de Codemasters dans les stands, et ses développeurs ont été chargés d'améliorer le superbe opus 2020, ce qui est plus facile à dire qu'à faire. Heureusement, il semble que l'équipe ait fourni suffisamment de nouveaux contenus originaux pour réinventer sa pépite. La plus grosse nouveauté ? La fonctionnalité eBraking Point, qui ajoutera un mode inédit à un titre déjà très complet.

Mais ce n'est évidemment pas tout. et pour en savoir plus, nous avons rencontré Lee Mather, taulier de la franchise F1 2021 chez Codemasters.

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités de F1 2021 ?

La nouveauté la plus marquante de F1 2021 est Braking Point, une expérience scénarisée aux allures de film. Mais nous avons également ajouté une nouvelle carrière en ligne à deux joueurs. Un concept qui permettra à un joueur de jouer au mode carrière classique avec un ami, comme dans une véritable écurie. Attention aux tensions dans l'équipe !

Qu'avez-vous personnellement le plus hâte de voir dans F1 2021, et pourquoi ?

Il y a deux choses que je suis impatient de voir : tout d'abord, la réaction des joueurs face à Braking Point. En tant qu'équipe produisant un jeu de sport et de course, créer un long métrage cinématographique avec une histoire est un truc relativement nouveau pour nous. Je pense que les joueurs seront étonnés par le haut niveau de production, d'écriture et de narration que l'équipe a atteint. Nous en sommes très fiers.

Mais je suis également impatient de voir combien de joueurs vont se lancer dans le mode carrière à deux, que ce soit en coopération ou en compétition directe. C'est un mode qui marche très bien depuis son introduction en 2016, et quoi de mieux que de d'en profiter avec un(e) pote ?

Pouvez-vous nous parler des nouveaux circuits ? Selon vous, lequel des circuits de Portimao, Imola et Djeddah représente le plus grand défi ?

Ce qui est génial avec ces trois nouveaux circuits, c'est qu'ils offrent tous des défis et des expériences différents. Le fait que Jeddah soit un circuit urbain entraîne par exemple le risque d'un impact qui mettrait fin à la course et donne la sensation d'être enfermé entre des murs. De plus, c'est le circuit urbain le plus rapide du calendrier, et le deuxième circuit le plus long.

Imola est un circuit classique de Formule 1, très apprécié des fans. Il est rapide, fluide et assez difficile. Surtout avec le risque d'intempéries. Et quoi qu'il arrive, il donne toujours lieu à une course passionnante.

Portimão, lui, est un circuit dans la même veine qu'Imola, mais situé dans les collines de l'Algarve. Il est notamment composé de plusieurs crêtes qui mènent à des virages à angle mort. Il faudra absolument apprendre à les maîtriser pour boucler des tours rapides.

Max Verstappen au GP de France dans F1 2021 © Codemasters

Dites-nous en plus sur Braking Point. Qu'est ce qui en fait une nouveauté si extraordinaire ?

Braking Point est notre nouveau mode narratif, qui raconte une histoire à travers un mélange de gameplay et de cinématiques. Ce genre de mode 'histoire' est quelque chose que nous voulions faire depuis un certain temps, mais de la meilleure façon possible. Nous nous sommes jetés à l'eau dans F1 2019 avec l'introduction de la carrière en F2. L'accueil a été incroyable, et Devon Butler est devenu une sorte de personnage culte pour les fans. Cet accueil, ainsi que le fantastique succès de Drive to Survive de Netflix, nous a vraiment donné la confiance nécessaire pour amener ce mode à un niveau supérieur.

Nous pensons qu'il plaira à un grand nombre de fans de F1 et apportera du plaisir en dehors de la piste. Avant de commencer à travailler sur cette fonctionnalité, nous avions quelques envies au niveau du récit et nous nous sommes associés à un duo d'auteurs professionnels pour nous assurer d'atteindre notre objectif. À savoir une expérience nuancée, passionnante et immersive. Nous pensons d'ailleurs que les joueurs s'engageront vraiment dans l'histoire et ses nouveaux personnages, qui apportent un vrai changement de rythme aux pilotes confirmés comme aux joueurs plus casual.

En quoi Braking Point diffère-t-il d'un mode carrière traditionnel ? Comment peut-il mieux immerger les joueurs dans leur parcours en F1 ?

La principale différence est que Braking Point est une expérience linéaire. Dans "mon équipe" ou "ma carrière", le joueur crée sa propre histoire et forge son destin en s'imaginant le récit. Braking Point, lui, embarque le joueur dans un véritable rollercoaster où se mêlent des scénarios fous sur la piste et leurs répercussions en dehors.

Quels sont les nouveaux ajouts au mode carrière ? Pouvez-vous décrire le 'Real-Season Start' ?

Real-Season Start donne aux joueurs la possibilité de se lancer dans la saison après n'importe quel Grand Prix déjà couru avec des classements à jour, pour essayer de changer la direction prise par le championnat (ou non, ndlr.) Nous savons à quel point nos fans suivent ce sport de près, et nous avons donc pensé que ce mode les séduirait.

Et parce que les données de départ de la saison réelle sont mises à jour en fonction des ajustements du calendrier, elles offrent également aux joueurs un moyen de faire coincider un maximum leur première saison de carrière avec le vrai calendrier. Les changements de lieu possibles seront pris en compte et les points de départ tiendront compte des résultats historiques des circuits, même s'ils n'existent pas dans le jeu.

Enfin, pour que les choses restent équitables, nous simulons également la R&D. Ainsi, quel que soit le point de départ de votre saison, les équipes auront toutes travaillé au développement de leurs voitures, y compris la team que vous choisissez de rejoindre.

Par ailleurs, les joueurs pourront donc mener leur carrière en ligne avec un(e) ami(e)...

La carrière à deux joueurs est un sujet qui nous tient à cœur cette année. Nous avions fait quelque chose de similaire il y a quelque temps, mais jamais avec un tel niveau d'engagement et autant de fonctionnalités. Nous savons que beaucoup de joueurs aiment l'idée de courir ensemble ou l'un contre l'autre dans une saison complète de F1, et c'est ce qu'ils pourront faire cette année.

Il existe deux façons pour un joueur de s'engager dans une carrière à deux. La première ? S'associer à un(e) ami(e) et décider de rouler dans la même équipe, avec pour objectif de remporter le championnat du monde des constructeurs. La seconde ? Commencer la saison dans des équipes différentes, en courant pour devenir champion du monde des constructeurs et des pilotes. Tout au long de ce parcours, les deux joueurs s'impliqueront dans la R&D, rencontreront la presse et tous les autres éléments liés à la gestion de l'équipe dans la carrière d'un pilote.

Par ailleurs, il est possible que les joueurs qui commencent une saison dans deux écuries différentes finissent par piloter pour le même team à un moment donné si les changements de contrats suivent. Nous sommes d'ailleurs impatients de voir comment les gens vont écrire leurs propres histoires en binômes.

À quoi doivent s'attendre les propriétaires de consoles next-gen ?

Le lancement simultané de F1 2021 sur les consoles actuelles et next-gen est un truc important pour nous. Nous savions que c'était la bonne chose à faire pour permettre à un maximum de fans de F1 d'accéder au nouveau jeu. Contrairement à la dernière transition générationnelle, nous avons cette fois-ci mis en œuvre une nouvelle technologie qui peut être adaptée efficacement en fonction de la plateforme. Tous les joueurs bénéficieront des mêmes modes de jeu et pourront s'affronter en cross-plateform.

Y a-t-il des caractéristiques spécifiques pour chacune des consoles next-gen ?

F1 2021 offrira certain nombre de fonctionnalités spécifiques à la next-gen. Le raytracing sera utilisé dans un certain nombre de zones du jeu, notamment dans le mode photo et les replays. Mais nous avons également ajouté un mode Performance qui permettra au jeu de tourner à plus de 60 images par seconde.

Les joueurs sur les plateformes next-gen pourront également bénéficier d'une réduction significative des temps de chargement, ce qui leur permettra de passer en toute tranquillité d'une session à l'autre. Et nous avons également travaillé sur la qualité des modélisations et des textures des pistes, ajoutant un nouveau niveau de fidélité visuelle à l'expérience next-gen.

F1 2021 arrive sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S, et PC le 16 juillet 2021.