5 trucs géniaux sur F1 2021

et une fois de plus, ils se sont surpassés. Non seulement le jeu vous met dans le siège d'une voiture de

scénarisé, dont on pourrait penser qu'il a été inspiré par Drive To Survive de Netflix. L'histoire suit Aiden Jackson, 19 ans, qui tente de se forger une carrière en

Pour faire avancer votre carrière, vous devez accomplir certaines tâches, à commencer par remporter le championnat de Formule 2. D'autres consistent à faire passer votre voiture de la 19ème place à la dixième avant la fin de la course. Et pour rendre le jeu encore plus réaliste, chacun des personnages a son propre compte Twitter.

et Electronic Arts ajoutera bientôt Imola, Portimão et Jeddah au jeu. Cependant, ces circuits ne seront pas disponibles au lancement mais seront proposés en tant que contenu téléchargeable gratuit plus tard dans l'année. Vous pourrez donc courir

et de voir si vous pouvez poursuivre son chemin réalisé jusqu'à présent en 2021, eh bien maintenant vous pouvez. Ce mode permet aux joueurs de se lancer dans la saison de 23 courses à n'importe quel moment, avec des classements à jour. Il est également mis à jour en fonction des changements de calendrier, ce qui permet aux joueurs de recréer une saison aussi proche de la réalité que possible.