F1
Les chiffres fous de la saison de F1 2025
Pour les 75 ans de la Formule 1, les écuries et les pilotes nous ont offert une année riche en rebondissements. Découvrez les chiffres qui ont marqué la saison 2025.
Après 24 Grand Prix, le drapeau à damier a rendu son verdict. Il est l’heure de féliciter Lando Norris et McLaren, mais aussi de revenir sur cette année en chiffres. Au programme : un peu d'Isack Hadjar, pas mal de Max Verstappen, et beaucoup de records.
- 0,010. En Arabie Saoudite, Max Verstappen a pris la pole position avec 0,010 seconde d’avance sur Oscar Piastri.
- 0,543. Lors du Grand Prix de Hongrie, seulement 0,5 seconde séparait la pole (Charles Leclerc) de la dixième position (Isack Hadjar), une marge record.
- 1er. Norris est le premier vainqueur pour McLaren depuis 2008 (Lewis Hamilton).
- 2. Max Verstappen a terminé 2 points derrière Lando Norris au classement des pilotes, la plus petite marge depuis 2008 (1 point séparant Lewis Hamilton et Felipe Massa).
- 3. Pour la première fois de l’histoire de la Formule 1, deux pilotes ont remporté 3 courses d’affilée, et aucun d’entre eux n’a remporté le titre (Oscar Piastri et Max Verstappen).
- 4. En 24 courses, seulement 4 pilotes différents sont montés sur la plus haute marche du podium (Max Verstappen, Oscar Piastri, Lando Norris, George Russell).
- 5. Kimi Antonelli a été le dernier pilote à utiliser le DRS de l’histoire du sport. Il avait 5 ans lorsque Jenson Button a appuyé pour la première fois sur le… bouton.
- 8. Max Verstappen a remporté 8 courses, le meilleur total pour un pilote cette année (7 victoires chacun pour Lando Norris et Oscar Piastri).
- 9. 9 pilotes sont montés sur le podium cette année (Max Verstappen, Lando Norris, Oscar Piastri, Charles Leclerc, Isack Hadjar, Andrea Antonelli, Nico Hulkenberg, George Russell et Carlos Sainz Jr).
- 11. Lando Norris est le 11e champion du monde britannique (le dernier étant Lewis Hamilton).
- 19. Le nouveau champion du monde est monté 19 fois sur le podium en 24 courses. Au cours de la saison, 19 pilotes ont marqué des points (seuls Franco Colapinto et Jack Doohan n’ont pas terminé dans le top 10).
- 24. C’est la première fois que 24 courses sont au programme d’une saison.
- 30. Au Mexique, Lando Norris a remporté la course avec 30 secondes d’avance, la plus grosse marge cette année en F1.
- 33. D’après le site F1 Top app, cette année, les dégâts causés aux monoplaces ont coûté 33 millions de dollars.
- 35. Avec sa victoire finale, Lando Norris est le 35e pilote différent à être titré.
- 57 sur 69. Depuis la création du championnat du monde des constructeurs (1958 puis 1982), 57 des 69 pilotes champions du monde étaient issus de l’écurie ayant remporté le championnat constructeurs.
- 104. Le 31 août, Max Verstappen avait 104 points de retard sur la tête du classement pilote. 9 courses plus tard, il a terminé à 2 points de Lando Norris.
- 1h 13m 24s. Le Grand Prix de Monza a été le plus rapide (et le plus court) de l’histoire de la discipline.
- 200. McLaren a remporté son 200e Grand Prix avec la victoire de Lando Norris au Hungaroring.
- 239. Nico Hulkenberg est monté sur le podium à Silverstone, son meilleur résultat en 239 courses.
- 250,706. Au cours du Grand Prix de Monza, la vitesse moyenne était de 250,706 km/h, un record.
- 2010. C’est la première fois depuis 2010 que plus de deux pilotes pouvaient l’emporter lors de la dernière course.
Quels sont les records qui tomberont en 2026 ? Avec la nouvelle régulation, tous les fantasmes sont permis !