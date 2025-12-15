Les 10 meilleurs moments de la saison 2025 de Formule 1

De la présentation des monoplaces à la mi-février au final de la saison de Formule 1 , le 7 décembre à Abou Dabi, l’année semble avoir défilé en un éclair. Pour les 75 ans de la F1, les pilotes et les écuries nous ont offert un spectacle hors norme, avec une bonne dose de drama. Entre les premiers pas dans la catégorie reine d’ Isack Hadjar , la remontée de Max Verstappen au classement des pilotes, il est temps de jeter un coup d’œil dans le rétro pour revenir sur les 10 grands moments de l’année 2025.

01 La saison débute en fanfare à Melbourne

Les hostilités n’ont pas tardé, et ce dès le premier Grand Prix de cette saison 2025. Au cours du tour de formation, pas aidé par la pluie, Isack Hadjar est parti à la faute, mettant instantanément fin à sa course. Dévasté, Anthony Hamilton, le père de son idole, est allé le trouver pour le réconforter. Lors du GP, sur la piste humide, de nombreux pilotes ont eux aussi dû abandonner (Fernando Alonso, Carlos Sainz Jr). Même les McLaren, à la lutte avec Max Verstappen en tête (un scénario qui se répètera au cours de la saison), se sont transformées un instant en tondeuses à gazon au tour 44.

Avec 6 DNF et le retour du duel Lando Norris contre Max Verstappen en tête de la course, la saison était lancée.

02 Lewis Hamilton remporte le sprint à Shanghai

Comme Isack Hadjar et son premier Grand Prix manqué, cet événement n’a pas été annonciateur de choses à venir, malheureusement pour le septuple champion du monde. À Shanghai, lors du sprint, le Britannique a décroché la victoire dans une course maîtrisée du début à la fin. Lors de sa première saison chez Ferrari, Lewis Hamilton a bataillé sur une voiture loin de ses standards habituels, signant zéro podium en Grand Prix. La Scuderia sera-t-elle plus compétitive en 2026 ? Réponse dans quelques mois.

03 Un Grand Prix record à Monza

En Italie, après un départ tendu au cours duquel Max Verstappen et Lando Norris nous ont offert un passe d’armes dantesque, le Hollandais a été contraint de laisser passer le futur champion du monde pour éviter une pénalité. Apparemment, cela n’a pas vraiment posé de problème, puisque le quadruple champion est repassé devant lors du 4e tour, pour ne plus jamais quitter la tête de la course.

Cette année, au “Temple de la vitesse”, la course s’est terminée en seulement 1h13, un record absolu (le précédent datait de 2003, victoire de Michael Schumacher en 1h14). Cette année, entre son dépassement monumental sur Oscar Piastri à Imola et cette deuxième victoire, l’Italie a plutôt réussi à Verstappen.

04 Les qualifications de Monaco

Chaque année, plus que le Grand Prix dans lequel il est extrêmement difficile de doubler (on peut en parler à Pierre Gasly et Esteban Ocon en 2024), les qualifications sont l’événement du week-end à Monaco. Au cours de celles-ci, Isack Hadjar a été excellent, signant une très belle 6e place. Encore plus haut sur la grille, nous avons eu droit à un duel au sommet entre le local de l’étape, Charles Leclerc, et Lando Norris. Pour s’adjuger la pole, le Britannique a été étincelant, signant un tour parfait et un nouveau record sur la côte méditerranéenne.

05 Hulkenberg monte sur son premier podium lors de sa 239e course

On en a déjà parlé dans l’article consacré aux moments qui ont fait basculer le titre en 2025, cette édition du Grand Prix de Silverstone a été un spectacle total. Sous une pluie battante, après qu’Oscar Piastri a reçu 10 secondes de pénalité pour son freinage pendant la Safety car, Max Verstappen a perdu tout grip au redémarrage et est parti en tête-à-queue. Sans visibilité, Isack Hadjar a lui aussi eu un accident, fonçant dans l’arrière de la voiture de Kimi Antonelli, mais ces incidents, comme la danse synchronisée des deux Haas après s’être touchées, sont loin d’être ce qui a fait de ce GP un des événements de l’année.

Alors qu’il était parti en 19e position, malgré les intempéries, avec son ingénieur, Nico Hulkenberg a mené sa course d’une main de maître. Alors que les erreurs se multipliaient, il est parvenu à remonter, à doubler Lance Stroll et à tenir bon devant Lewis Hamilton pour finir en troisième position. Plus que voir une Kick Sauber devant une Ferrari, ce qui a régalé les fans, ce fut d’assister au premier podium du pilote allemand de 38 ans, pour sa 239e course en Formule 1.

06 Le podium d’Isack Hadjar à Zandvoort

Quelques week-ends plus tard, Isack Hadjar a été le second rookie de l’année à monter sur le podium. Ayant souvent vu les Ferrari et les Mercedes le battre en vitesse pure, le Franco-algérien a réussi à tenir bon sur les terres de Max Verstappen. Parti en quatrième, il est resté à cette place jusqu’au 65e tour, moment où il a profité de l’abandon de Lando Norris pour se glisser sur le podium, juste derrière celui qui deviendra son coéquipier la saison prochaine.

14 courses après avoir terminé dans les barrières sur le tour de formation à Melbourne, le rookie a largement justifié la confiance placée en lui.

07 Les défilés de São Paulo et Miami

Entre les pénalités, le stress des qualifications et la pression médiatique, il faut aussi savoir saupoudrer la saison de moments de fun. De ce côté, on peut dire que cette année a été une vraie réussite. Avec la parade en voitures faites de LEGO (qui a causé quelques DNF) à Miami et celle de São Paulo , les pilotes ont pu se faire plaisir, et nous offrir de beaux moments.

08 La remontée de Max Verstappen au Grand Prix du Brésil

Toujours au Brésil, le quadruple champion du monde nous a réservé une performance d'anthologie. Après des qualifications loupées, de nombreux changements ont été effectués sur la RB 22, et Verstappen est donc parti des stands, en 19e position. Son classement à la fin du GP ? Troisième, juste derrière un Kimi Antonelli qui a décroché au passage son meilleur résultat en carrière. Un bon moyen pour continuer de mettre la pression sur les deux pilotes McLaren, une habitude après le break estival.

En plus de ce chef d’œuvre de pilotage et de stratégie, chez Racing Bulls, Liam Lawson et Isack Hadjar ont tous les deux terminé dans les points, en 7e et 8e position.

09 La bataille entre Lando Norris et Oscar Piastri

Durant toute la saison, même s’ils ont fini par sentir le souffle chaud de Max Verstappen sur leur nuque, les deux pilotes McLaren ont trusté la plus haute marche du classement des pilotes. Entre performances XXL, finish en 1 et 2 et erreurs, les monoplaces couleur papaye ont donné lieu à de nombreux duels au sein de l’écurie anglaise.

En Autriche notamment, alors que Bortoletto et Fernando Alonso bataillaient en milieu de grille, à l’avant, Oscar Piastri et Lando Norris ont fait des étincelles pendant de longues minutes.

Deux semaines auparavant, au Canada, on avait eu droit au même spectacle, jusqu’à ce que Lando ne se montre trop agressif et ne touche son coéquipier, causant un DNF.

10 Le double dépassement de Norris pour (presque) s’assurer la victoire

Alors que Max Verstappen était en tête du dernier Grand Prix de la saison, si Lando Norris terminait en quatrième position, le Hollandais récoltait un cinquième titre de champion du monde. Après s’être arrêté aux stands, le Britannique s’est retrouvé pris dans le trafic. Forcé de se montrer agressif pour perdre le moins de temps possible, il a fait parler sa vitesse, au point de doubler Liam Lawson et Lance Stroll au même moment ; un fait de course qui restera longtemps gravé dans la mémoire des fans de l’écurie anglaise.

11 Bonus : les community managers de Visa Cash App cassent internet

Tout au long de l’année, en plus d’installer deux jeunes pilotes prometteurs dans une voiture compétitive, Racing Bulls a brillé, notamment sur les réseaux sociaux. Si vous êtes passé à côté des multiples pépites, l’ambiance semblait clairement au beau fixe entre Isack Hadjar et le Kiwi. GeoGuessr, cours de guitare… on est sur un sans faute. Seul hic ? La relation conflictuelle entre Hadjar et les ballons de foot US.

En 2026, malgré les nombreux changements et surprises, les pilotes auront fort à faire pour nous offrir une saison aussi folle !