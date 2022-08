Les meilleurs pilotes de F1 22 mis à jour

Sorti fin juin,

, édition 2022, ne se contente pas d’une sortie sans ajouts et retouches régulières. Sur le modèle des autres jeux de sport, notamment les autres d’EA, la forme des sportifs (ici les pilotes) est prise en compte pour un ajustement des notes en jeu. Le but est ici de rendre le plus réaliste possible vos saisons et surtout le mode Mon Écurie. Ajouté à la franchise avec F1 20, Mon Écurie vous laisse aux commandes d’une… écurie dont vous êtes le propriétaire avec un budget, de nombreux éléments à gérer (sponsoring, motorisation, essais, gestion des pneus, du carburant ou des mécanos, etc) et la possibilité de piloter sur l’asphalte.