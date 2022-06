Voici comment F1 22 s’est adapté aux nouvelles règles de la Formule 1

. Chaque année, à l’image des voitures, le moteur du jeu devient un peu plus sophistiqué. L’expérience se fluidifie et les performances des monoplaces sont mises à jour. De quoi rendre la saison doublement excitante pour les fans, en tant que spectateurs et en tant que joueurs.

Mather travaille sur les jeux de F1 depuis plus de dix ans. Il est passé de membre de l'équipe de conception sur F1 2010, à l'époque où Codemasters ne produisaient pas exclusivement des jeux de course, à son poste actuel sur le lancement de F1 22. "Les voitures sont ce que j'aime le plus, explique-t-il. Ne pas faire partie de l'une des équipes de course chez Codemasters aurait été une torture".

Dans sa mission de fournir aux fans l'expérience ultime, l'équipe de Codemasters s'aligne étroitement avec les changements de règles de la F1. "Nous nous sommes concentrés sur la reproduction du règlement 2022, détaille Mather. Les voitures sont un peu plus lourdes. Elles ont aussi des roues plus grandes et pas mal d’autres détails techniques.”

