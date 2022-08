Comment maîtriser parfaitement le Red Bull Ring dans F1 22

, la simulation phare de Codemasters. Alors, pour vous permettre de maîtriser ce tracé maison à la perfection, on vous a concocté un petit guide dont on a le secret pour vous assurer pôle position et podium. Allons y étape par étape.

La façon de procéder sur ce second virage du Red Bull Ring est similaire à la précédente. Une nouvelle fois les indications métriques peuvent vous servir de guide. Positionnez votre roue gauche sur le vibreur, freinez juste après la marque des 100 mètres, puis braquez juste avant d’arriver au bout du vibreur. Ici, ne jouez pas le point de corde du virage pour profiter d’une meilleure traction. La sortie de ce virage est assez critique et vous mène directement à une nouvelle ligne droite. Jouez-là en essayant de conserver votre trajectoire la plus droite possible.

La façon de procéder sur ce second virage du Red Bull Ring est similaire à la précédente. Une nouvelle fois les indications métriques peuvent vous servir de guide. Positionnez votre roue gauche sur le vibreur, freinez juste après la marque des 100 mètres, puis braquez juste avant d’arriver au bout du vibreur. Ici, ne jouez pas le point de corde du virage pour profiter d’une meilleure traction. La sortie de ce virage est assez critique et vous mène directement à une nouvelle ligne droite. Jouez-là en essayant de conserver votre trajectoire la plus droite possible.

La façon de procéder sur ce second virage du Red Bull Ring est similaire à la précédente. Une nouvelle fois les indications métriques peuvent vous servir de guide. Positionnez votre roue gauche sur le vibreur, freinez juste après la marque des 100 mètres, puis braquez juste avant d’arriver au bout du vibreur. Ici, ne jouez pas le point de corde du virage pour profiter d’une meilleure traction. La sortie de ce virage est assez critique et vous mène directement à une nouvelle ligne droite. Jouez-là en essayant de conserver votre trajectoire la plus droite possible.