Dès les essais à

, l'Allemand impressionne. « Personne ne savait grand-chose à son sujet. A l'époque, nous n'avions pas Google » se souvient l'un des ingénieurs de Jordan. Mais les actes valent souvent mieux qu'une biographie Wikipedia et dès les premiers tours, l'Allemand se démarque par sa vitesse et sa capacité d'adaptation à une monoplace qu'il n'a jamais piloté. Au point de filer quelques frayeurs aux membres de l'écurie. « En seulement deux ou trois tours, tous les freins étaient au rouge et on voyait qu'il attaquait vraiment fort,

. Et Trevor (son ingénieur piste, ndlr) l'a fait rentrer au stand après son premier run. Il a dit : 'Je sais que tu découvres. Tu devrais sûrement ralentir un peu. N'attaque pas trop fort, trop tôt'. Et Michael l'a regardé, interloqué. 'Je n'attaque pas encore. Je n'attaque pas, là. Je suis en train de comprendre la voiture ».