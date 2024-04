Le guide ultime du circuit de Chine de Formule 1

Ce week-end, la Formule 1 fait son grand retour à Shanghai pour y disputer le Grand Prix de Chine. Le premier depuis 2019 en raison de la crise sanitaire du Covid 19. Le circuit le plus cher de l’histoire de la F1 - 240 millions de dollars pour sa construction - nous offre une nouveauté cette année : la première course sprint de la saison.

Ce week-end, la Formule 1 fait son grand retour à Shanghai pour y disputer le Grand Prix de Chine. Le premier depuis 2019 en raison de la crise sanitaire du Covid 19. Le circuit le plus cher de l’histoire de la F1 - 240 millions de dollars pour sa construction - nous offre une nouveauté cette année : la première course sprint de la saison.

Ce week-end, la Formule 1 fait son grand retour à Shanghai pour y disputer le Grand Prix de Chine. Le premier depuis 2019 en raison de la crise sanitaire du Covid 19. Le circuit le plus cher de l’histoire de la F1 - 240 millions de dollars pour sa construction - nous offre une nouveauté cette année : la première course sprint de la saison.