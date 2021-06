. Une manche qui au vu de l'enjeu, son déroulement et la controverse qu'elle a suscité, mixe tout les ingrédients du parfait season finale. Et si l'histoire retient que l'accrochage a permis à Jacques Villeneuve de décrocher son unique titre mondial et à Schumacher d'être enfin sanctionné pour un écart de conduite, l'un des événements de ce week-end « surréaliste », pour reprendre les propos d'Eddie Irvine, a été trop régulièrement placé au second plan. Retour sur la séance de qualifications la plus serrée de l'histoire de la

Pour comprendre la tension qui règne sur la piste andalouse, il faut remonter le temps. S'intéresser à un événement survenu au Grand Prix du Japon, vécu comme une injustice par Villeneuve et dont la finalité était, selon lui, « d'offrir » le titre à Ferrari. Une écurie - dont son père Gilles est l'une des légendes - qui n'a plus été sacrée depuis Jody Scheckter depuis 1979. « A Suzuka, on a été disqualifiés avant la course pour un drapeau jaune en pleine ligne droite lors des essais libres, explique-t-il. On est six à être passés à fond, moi j'ai été disqualifié car il y avait déjà eu un petit souci plus tôt dans la saison, c'est l'excuse qui a été donnée ». Autorisé à disputer la course, Jacques Villeneuve termine cinquième mais est, sans surprise, disqualifié après l'analyse de son cas en appel. Résultat : le Canadien se retrouve derrière Schumacher, vainqueur du jour, au classement général. Un malheureux point de retard qui le contraint à terminer le dernier Grand Prix devant son rival.